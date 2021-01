L'artista Laurie Anderson nell'advisory board del nuovo Centro di Ricerca per la Radiofonia dell'Università di San Marino

Il progetto che ruota attorno a Usmaradio, emittente radiofonica dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, si amplia con la nascita del Centro di Ricerca Interdipartimentale per la Radiofonia dell’Ateneo sammarinese, che conterà su un 'advisory board' composto da una dozzina di artisti da tutto il mondo. Fra loro la statunitense Laurie Anderson, musicista d’avanguardia, autrice e performer impegnata in molteplici discipline, dal cinema alla fotografia. La nuova realtà, che verrà presentata con dirette radiofoniche e online alle ore 17 di sabato 30 gennaio, rappresenta un'ulteriore fase del percorso che nel 2017 ha visto la creazione di Usmaradio, parallelamente accompagnata dalle attività della Scuola di Radiofonia: “Con la prima ci siamo occupati della realizzazione di contenuti e di messa in onda, con la seconda di formazione”, spiega il direttore Roberto Paci Dalò. “D’ora in poi faremo anche ricerca, con la possibilità di sperimentare e coinvolgere figure di primo piano nel panorama internazionale”. A proposito, oltre alla composizione dell’advisory board, “nel quale sono raccolte personalità di spicco che faranno in un certo senso da garanti rispetto alla qualità del nostro lavoro”, sono in cantiere progetti che includono “dei periodi in cui alcuni radiomaker e artisti provenienti dall'Italia e dall'estero si stabiliranno a San Marino per svolgere principalmente due funzioni: la prima di contributo rispetto alle sperimentazioni del Centro di Ricerca, la seconda di racconto della realtà sammarinese verso l’esterno, utilizzando i proprio canali”. La nuova struttura, “dedicata alla radio in tutti i suoi aspetti, è l’unica di questo tipo in Italia e fra le poche al mondo”, spiega ancora Paci Dalò. “Il Centro di Ricerca colloca inoltre l’Ateneo sammarinese all'avanguardia nella pratica radiofonica internazionale con pedagogie basate su una relazione tra teoria e pratica fatta di podcasting, live radio, radioart, sound art, soundscape” e non solo. “Ricercatori, studenti e docenti lavoreranno insieme per sperimentare e creare un luogo di incontro per persone di ogni disciplina. Artisti, scienziati, attivisti, ricercatori e studiosi - conclude il direttore di Usmaradio - dedicheranno un’attenzione particolare all’identità di genere e alle minoranze”. La presentazione del Centro di Ricerca potrà essere seguita in diretta radiofonica su www.usmaradio.org, mentre quella online sarà disponibile sulla pagina Facebook dell’emittente all'indirizzo www.facebook.com/usmaradio. Oltre a Paci Dalò e allo station manager Alessandro Renzi, parteciperanno il Rettore Corrado Petrocelli e alcuni componenti del consiglio scientifico del Centro di Ricerca: Francesco Giomi (direttore Tempo Reale di Firenze), Carola Haupt e Ilaria Gadenz (Radio Papesse) e Iolanda Pensa (presidente Wikimedia Italia e senior researcher SUPSI).

c.s. università di San Marino