L'artista Viola Conti ospite della Shenzhen University.

L'artista sammarinese Viola Conti è stata ospite della Shenzhen University, dove il 24 giugno ha tenuto una conferenza incentrata sul suo percorso artistico, collegata alla mostra di arte contemporanea "Splendors of the Sun and Moon", svoltasi presso il Pingshan Exhibition Hall di Shenzhen, alla quale l'artista ha partecipato con tre opere video. Durante la conferenza dal titolo “New Ecosystems, Man-Made Creatures, and Very Weird Places: a Wander Through the Landscape of the Anthropocene” Viola Conti ha ripercorso le proprie tappe come artista, parlando di come ha iniziato il proprio percorso e dei temi centrali alla sua ricerca, sia dal punto di vista tecnico che concettuale. Del suo approccio multi disciplinare all'arte, dell'importanza della musica nel suo lavoro e di come il paesaggio contemporaneo influenzi la sua pratica artistica. Durante la conferenza, che si è svolta presso l'auditorium dello Yuehai Campus della Shenzhen University, ha mostrato una serie di video, fotografie e materiale documentativo riguardante le iniziative artistiche più significative alla quali ha partecipato, tra cui lo scambio culturale avvenuto in occasione del 50° Anniversario dei Rapporti Ufficiali tra San Marino e Cina e la precedente edizione di "Splendors of the Sun and Moon" che si è svolta a Shanghai. Gli enti cinesi coinvolti in questa iniziativa sono stati: Cross-border Innovation Lab for Arts and Technology della Shenzhen University – Pingshan Branch, West Lake Contemporary Art Gallery, China Resources Culture and Sports Development co., Ltd. Mentre le istituzioni e gli enti sammarinesi patrocinanti sono stati: Segreteria Istruzione e Cultura, Istituti Culturali, Segreteria Affari Esteri della Repubblica di San Marino e Associazione di Amicizia San Marino – Cina. La mostra "Splendors of the Sun and Moon", curata dal noto artista e curatore Tong Yan Runan, è una mostra itinerante, comprendente più di cinquanta opere di artisti internazionali, tra cui Klimt, Cezanne, Kokoschka, Morandi, Balthus, Xu Bing, Zhao Wou-Ki e Zhang Wang. I tre video di Viola Conti, che sono stati proiettati in una stanza dedicata su uno schermo di grandi dimensioni, sono intitolati "Ecokalimonster", "Intonation" e "Calanchi bruciati" e sono parte di un lavoro di ricerca più ampio intitolato "Greetings from the Anthropocene!", con musiche originali del noto autore britannico Miles Whittaker. L'artista ha dichiarato che è per lei un grande onore poter rappresentare la Repubblica di San Marino in un contesto accademico e culturale di grande rilievo, come quello dell'Università di Shenzhen e del maestoso distretto culturale di Pingshan, che comprende anche il Pingshan Exhibition Hall, progettato da Vector Architects. La quarta edizione della mostra "Splendors of the Sun and Moon" si è conclusa il 30 giugno e potrebbe presto giungere alla sua quinta edizione, ma le date e la sede non sono ancora state rese pubbliche.

