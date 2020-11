L’ASACON, Associazione Sammarinese Amministratori Condominiali, incontra I Capitani Reggenti

L’ASACON, Associazione Sammarinese Amministratori Condominiali, incontra I Capitani Reggenti.

Oggi MERCOLEDI’ 25 NOVEMBRE, l’Associazione ASACON incontrerà, per la prima volta, i Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino e il Segretario di Stato Industria Fabio Righi.

L’ASSOCIAZIONE è nata nel 2020, dal comune intento degli associati fondatori Andrea Gregnanin (Studio Amministrativo Am.I.Co.), Alessandro De Biagi (Ge.Co.), Chiara Morganti, Chiara Notarnicola (No. Va. Amministrazioni condominiali), Francesca Zanzani (ICM srl), Edoardo Angelini, Michele Buscarini (TECFID Studio), Gemma Aloia e Damiano Valli (Quadrifoglio Service), di promuovere l’approvazione di una legge che fornisca strumenti normativi idonei agli operatori del settore.

L’Associazione si propone di promuovere l’aggiornamento professionale dei propri iscritti e l’approfondimento anche di chi non opera nel settore, degli argomenti di maggior interesse inerenti il condominio tramite l’organizzazione di convegni ed eventi formativi.

ASACON persegue inoltre l’obbiettivo di costituire un punto di riferimento per le Istituzioni, per gli uffici pubblici e per ogni soggetto pubblico o privato, nelle materie che riguardano l’amministrazione di beni immobili.

L’Associazione vuole infine porsi quale garante nei confronti degli utenti vigilando sulla professionalità e sulla correttezza dei propri associati nell’interesse della collettività e dell’intera categoria.



Comunicato stampa

Presidente ASACON Andrea Gregnanin





