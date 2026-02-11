L’ascolto che accoglie e la parola che orienta: in Valmarecchia il benessere psicologico a scuola diventa un pilastro della comunità Oltre 33.000 euro di investimento e un pacchetto di 375 ore di consulenza specialistica: l’Unione di Comuni Valmarecchia consolida il servizio di psicologia scolastica per sostenere la crescita e la salute affettiva degli studenti del territorio.

Mettere al centro il benessere psicologico delle nuove generazioni per costruire una comunità più resiliente e consapevole. Con questo obiettivo l’Unione dei Comuni della Valmarecchia rafforza l’impegno per lo “Spazio di ascolto nelle scuole”, un servizio di psicologia scolastica coordinato dal settore Servizi sociali e realizzato da professionisti esterni, che si conferma punto di riferimento per alunni e insegnanti, con ricadute positive anche per le famiglie, per l’intera durata del progetto. L’iniziativa costituisce un punto di riferimento fondamentale per il benessere degli studenti, trasformando la scuola in un luogo non solo di apprendimento, ma anche di accoglienza e supporto professionale costante per affrontare le sfide educative e relazionali.

Un supporto su misura per la crescita dei ragazzi

Il servizio mette a sistema una rete di interventi mirati a intercettare il disagio e a promuovere il benessere attraverso il counseling psicologico individuale, uno sportello dedicato agli alunni che richiedono spontaneamente un confronto su dinamiche relazionali, dubbi nello studio o vicende sentimentali, per un pacchetto complessivo di 375 ore di consulenza specialistica. Parallelamente, l’attività si estende ai gruppi-classe con osservazioni mirate e interventi di mediazione della conflittualità, volti a favorire un clima di serenità tra i pari. Fondamentale è anche il ruolo della supervisione tecnica al corpo docente, uno strumento pensato per affiancare gli insegnanti nella gestione delle complessità educative quotidiane, integrando percorsi di prevenzione e orientamento alla salute e alla legalità.

Presidio territoriale e risorse per il welfare di prossimità

L’intervento, che conta su un investimento complessivo di 33mila euro, garantisce una presenza capillare negli istituti della Bassa Valmarecchia. Le attività sono pienamente operative presso la scuola media Statale Franchini-Saffi di Santarcangelo di Romagna, l’Istituto comprensivo Ponte sul Marecchia di Verucchio, a cui fanno riferimento anche gli studenti di Poggio Torriana, e l’I.S.I.S.S. Einaudi-Molari di Santarcangelo. Questa distribuzione permette di offrire a ogni studente strumenti per potenziare l'autostima e superare eventuali barriere sociali, assicurando che lo sportello sia un luogo di informazione e accompagnamento pensato per non lasciare indietro nessuno.

Qualità e continuità della rete educativa

Per garantire l’efficacia del servizio, tutte le attività sono svolte da professionisti con esperienza nel settore, nel pieno rispetto della riservatezza e della sicurezza dei dati. Lo Spazio di Ascolto lavora in collaborazione con le agenzie istituzionali e i servizi socio-sanitari, collegando le esigenze degli insegnanti con le necessità educative e relazionali degli studenti. In questo modo, il servizio sostiene il benessere psicologico dei ragazzi, promuovendo competenze trasversali, autonomia e un clima positivo all’interno della comunità della Valmarecchia.

