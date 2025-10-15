L’Asdos dona un importante strumento di diagnostica interventistica alla Senologia dell’ISS

L’Istituto per la Sicurezza Sociale è orgoglioso di annunciare la donazione di un’apparecchiatura medica alla Senologia Radiologica dell’Ospedale di Stato della Repubblica di San Marino, effettuata dall’Associazione Sammarinese Donne Operate al Seno - Asdos. Si tratta in particolare della Stereotassi Mammografica, un apparecchio che consente di effettuare una biopsia guidata da immagini tridimensionali tramite mammografia, per localizzare con estrema precisione anomalie non palpabili del seno, come microcalcificazioni o piccole masse. L'obiettivo è prelevare campioni di tessuto tramite un ago speciale per l'analisi istologica, consentendo una diagnosi precoce e minimizzando la necessità di interventi più invasivi. La cerimonia di donazione è avvenuta quest’oggi alla presenza del Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale, Mariella Mularoni, del Direttore Generale ISS Claudio Vagnini e alla presenza di personale sanitario e dei volontari dell’Asdos. La donazione, frutto della generosità dei sammarinesi nel supportare l’Associazione di volontariato nelle proprie iniziative e con il 3x1000, si inserisce nell’ambito delle iniziative dell’Ottobre Rosa mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Attraverso questo gesto di solidarietà, viene dimostrato ancora una volta il costante impegno del volontariato sammarinese e in questo caso dell’Asdos, verso la salute pubblica e il benessere della comunità sammarinese, confermando l'importanza di unire le forze tra enti pubblici e società civile per promuovere il progresso umano e tecnologico nel settore sanitario. La Segreteria di Stato per la Sanità e il Comitato Esecutivo dell'ISS esprimono la loro profonda riconoscenza nei confronti di Asdos per il supporto offerto. Questa donazione, in linea con l'obiettivo di implementare soluzioni innovative in ambito sanitario, rappresenta anche un invito a un impegno collettivo nella prevenzione e promozione della salute.

