L’ASGG partecipa al 23° Congresso Nazionale A.I.P.

L’Associazione Sammarinese di Gerontologia e Geriatria, ASGG, ha partecipato al 23° Congresso Nazionale dell’A.I.P., l’Associazione Italiana di Psicogeriatria, intitolato: “La Psicogeriatrica del Futuro. Competenze, tecniche, significati.”, Firenze, il 13/15 aprile. In questi anni, lo scenario delle cure degli anziani è profondamente cambiato con evidenti progressi in campo clinico, con tante evidenti crisi in ambito assistenziale e nell’organizzazione complessiva della vita delle persone fragili. Come afferma il Presidente dell’ASGG, il Dott. Carlo Renzini: “bisogna guardare sempre avanti, sia per scelta ideologica, ma anche per i progressi in campo diagnostico, con l’uso di nuove tecnologie nel campo della genetica molecolare e nell’ambito clinico”. Oggi sono numerosi le terapie, non solo farmacologiche che hanno mostrato efficacia mirata per le problematiche Psicogeriatriche, dalla depressione ai i Parkinsonismi e alle patologie Psichiatriche. Nell’ambito del Congresso hanno partecipano i più eminenti esperti nel campo Geriatrico, Neurologico e Psichiatrico, con relazioni sui più importanti temi legati ai disturbi mentali degli anziani: Depressione, Ansia, demenza, malattia di Alzheimer e malattia di Parkinson. L’Associazione Italiana di Psicogeriatria, A.I.P., ha eletto come Presidente il Prof. Diego De Leo, che succede al Prof. Marco Trabucchi che era alla guida dal 2008. Auguriamo al nuovo Presidente un proficuo mandato che certamente contribuirà ad aumentare le competenze della Psicogeriatria come branca specialistica delle Neuroscienze, occupandosi sempre di più di patologie, non solo di carattere somatico ma anche psicosociali. In questa occasione, è stata presentata anche la nostra Associazione che ha avuto un pieno riconoscimento del lavoro sin qui svolto nell’attività didattica e di divulgazione scientifica nel campo della Gerontologia, in particolare con un Master in Medicina Geriatrica e un’attività Congressuale Internazionale. L’ASGG, rappresentata dal Suo Presidente, il Dott. Carlo Renzini entra nel Consiglio Direttivo, che premetterà di sviluppare ulteriori collaborazioni e impegni di lavoro sulle tematiche della Psicogeriatrica, che nei prossimi anni assumerà sempre più importanza nella nostra società. Confermando l’utilità e l’interesse degli argomenti trattati, l’ASGG prosegue la Sua attività didattica con il IV modulo del Master in Medicina “Giancarlo Ghironzi”, diretto dal Prof. Giovanni Zuliani, alla presenza del Prof. Alberto Pilotto, Presidente della Società Italiana di Geriatria Ospedaliere e Territorio, SIGOT, il giorno 21/22 Aprile con temi inerenti alle nuove metodologie diagnostiche (Telemedicina). Saranno anche presenti il Prof. Stefano Volpato e il Prof. Giovanni Scanelli, che parleranno di Demografia, Valutazione Multidimensionale e Endocrinologia.

c.s. ASGG Associazione Sammarinese di Gerontologia e Geriatria