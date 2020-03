L'Ass. Pro Bimbi plaude alla nomina a Capitano Reggente di Grazia Zafferani

Con profondo orgoglio e ammirazione l'Associazione Pro Bimbi porge i suoi migliori auguri a Grazia Zafferani per il suo prossimo mandato come Eccellentissimo Capitano Reggente della Repubblica di San Marino. Ricordiamo che Grazia è stata nel 2009 una delle fondatrici della nostra Associazione, che dopo 11 anni è ancora attiva sul territorio sammarinese. Grazia ha ricoperto per alcuni anni il ruolo di Presidente e ha sempre perseguito gli obiettivi dell'associazione con l'onestà, la trasparenza e la tenacia che le appartengono. Le stesse che l'hanno spinta anche a lasciare l'associazione quando ha intrapreso la sua avventura politica, così da evitare qualsiasi strumentalizzazione. Nel suo ruolo non si è mai risparmiata, battendosi in prima linea per quello in cui credeva, mossa sempre dal suo grande cuore. Il Direttivo è certo che Grazia saprà guidare con grande impegno, equilibrio e incisività la nostra Repubblica anche in questo delicatissimo momento storico.

c.s. Ass. Pro Bimbi

