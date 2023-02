L'Ass. San Marino Italia incontra l'Università: Petrocelli socio onorario

Nella prestigiosa sede del Rettorato dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, si è svolto in data odierna l'incontro tra il Magnifico Rettore Prof. Corrado Petrocelli e la Presidente dell'Associazione San Marino-Italia Dott.ssa Elisabetta Righi Iwanejko accompagnata dal Sindaco revisore Avv. Luca Giacobbi. Un incontro più volte rinviato nel tempo a causa non solo dell'emergenza sanitaria e degli innumerevoli impegni delle parti che però non hanno impedito un proficuo e costruttivo dialogo. Nell'occasione, il Magnifico è stato insignito del ruolo di Socio Onorario dell’Ass. San Marino-Italia a testimonianza del riconoscimento per il prezioso lavoro realizzato all'interno della nostra comunità durante i tre mandati a lui conferiti dal parlamento sammarinese. “Con questa nomina, -dichiara la Presidente- abbiamo voluto ufficializzare e consolidare un rapporto di collaborazione privilegiato, che sarà dedicato a tematiche di grande attualità soprattutto per sensibilizzare i numerosi universitari attualmente iscritti ai corsi dell'Ateneo sammarinese. Tra i nostri obiettivi, far compiere un salto di qualità ai cittadini italiani, ai cittadini sammarinesi residenti e non, così come recita il nostro Statuto che propone tra le finalità proprio il consolidamento dell'antica amicizia e lo sviluppo delle relazioni bilaterali italo-sammarinesi favorendo forme di collaborazione, cooperazione e sinergia tra i due Paesi, in campo culturale e scientifico, mettendo a confronto le due realtà San Marino e Italia, unite da un legame secolare che la nostra associazione promuove e sostiene dalla sua fondazione (anno 2007) con le proprie attività. Massimo impegno e spirito di servizio - assicura la Presidente - proprio come nella migliore tradizione della San Marino-Italia, per offrire nuove opportunità e far partire iniziative di ampio respiro (eventi, conferenze, attività di studio e di ricerca, pubblicazioni, esposizioni), con il fine di una strategica crescita culturale ". “Ci sono realtà a San Marino - osserva il Rettore - molto significative ed è necessario promuoverle e sostenerle per una migliore immagine del Paese anche con l'aiuto delle associazioni presenti sul territorio. Sicuramente a seguito dell'incontro di oggi, ci impegneremo per uno status che si svilupperà in tutte le sue potenzialità dal 2023 creando progetti mirati nel rispetto degli obiettivi statutari reciproci. Sono sinceramente grato per questo riconoscimento ed esprimerò il mio contributo e quello dell'Università sammarinese per concretizzare una serie di iniziative congiunte e promuovere i rapporti fra Italia e San Marino in diversi settori." Al termine dell'incontro, è stato sottolineato dall'Avv. Luca Giacobbi "come l’aspetto storico culturale e scientifico sia il substrato di ogni sviluppo economico e come l'incontro odierno contribuisca a rinsaldare i vincoli di amicizia e collaborazione fra Italia e San Marino".

cs Associazione San Marino Italia