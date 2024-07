L’assemblea degli azionisti di AIRiminum 2014 approva il bilancio 2023 e nomina il nuovo consiglio di amministrazione

Rimini, 12 luglio 2024 – L’Assemblea dei Soci di AIRiminum 2014 S.p.A., Società che gestisce l'Aeroporto internazionale di Rimini e San Marino 'Federico Fellini', si è riunita oggi per l’approvazione del bilancio dell’esercizio al 31 dicembre 2023 che si è chiuso con un utile di esercizio pari a Euro 41.093 destinato integralmente al patrimonio netto della società che si attesta a Euro 9.392.484.

La stessa Assemblea ha provveduto alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società per il prossimo triennio.

I Soci di AIRiminum 2014 esprimono un sentito ringraziamento ai Consiglieri di Amministrazione uscenti, il Dott. Roberto Montesi e il Prof. Lucio Laureti, per la professionalità e l’impegno profusi nell'espletamento del loro mandato e per i risultati conseguiti.

Leonardo Corbucci, Amministratore Delegato e Consigliere in espressione del socio di maggioranza di AIRiminum 2014 esprime il suo personale ringraziamento ai Consiglieri uscenti e dichiara: “il Dott. Roberto Montesi e il Prof. Lucio Laureti sono stati di grande supporto strategico per la crescita della Società e hanno contribuito con professionalità e determinazione al raggiungimento degli importanti risultati raggiunti nel corso dei nove anni trascorsi insieme”.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione sarà composto dai seguenti 5 membri:

- Laura Fincato (Presidente)

- Leonardo Corbucci (Amministratore Delegato)

- Simone Badioli (Consigliere)

- Roberto Vergari (Consigliere)

- Renzo Piraccini (Consigliere)

Laura Fincato, Presidente della Società Airiminum 2014 S.p.A., dichiara: “Desidero esprimere a nome di tutta la Società oltre che il mio personale ringraziamento a Roberto e Lucio, un grazie generale e personale a due amici che durante gli anni hanno seguito con cura tutte le vicende della Società avendo a cuore non solo la realtà societaria ma anche e soprattutto la validità ed il futuro di questa importante infrastruttura per il territorio, appunto il Fellini, che Airiminum 2014 ha voluto e vuole continuare a sviluppare per il futuro. Grazie dunque dell’amicizia, della solidarietà e della competenza”.

Leonardo Corbucci aggiunge, “La nomina dei due nuovi Consiglieri, Dott. Roberto Vergari e il Pres. Renzo Piraccini, conferma la volontà della Società di proseguire nel processo di crescita e di radicamento nel territorio dell’Aeroporto cooptando nel proprio CDA professionalità di grande e riconosciuta competenza ed esperienza del settore. Roberto Vergari ha svolto importanti incarichi dirigenziali all’interno di Enac e la sua professionalità sarà di grande importanza per lo sviluppo dei prossimi progetti infrastrutturali che si realizzeranno in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, il Comune di Rimini, l’Enac e si auspica con la Repubblica di San Marino.

Renzo Piraccini, Presidente della Fiera di Cesena e Presidente di Macfrut, rappresenta una figura chiave per quel processo di radicamento dell’Aeroporto nell’economia del territorio romagnolo e, grazie all’elevata competenza manageriale ed esperienza nel settore, contribuirà a migliorare i progetti cargo in via di sviluppo dell’Aeroporto nel prossimo triennio.

Ci aspettiamo che il Territorio – conclude Leonardo Corbucci – supporti e contribuisca positivamente allo sviluppo delle importanti iniziative e progetti che saranno annunciati nel secondo semestre del 2024.

Proprio per consentire un suo coinvolgimento diretto nella gestione dell’Aeroporto, gli azionisti di AIRiminum 2014 intendono ampliare, già nel corso di questo triennio, il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da 5 a 7 membri e, in conseguenza, le azioni dei prossimi mesi saranno rivolte ad attrarre ulteriori figure istituzionali o di prestigio espressione di Rimini e della Romagna.



