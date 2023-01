L'assemblea ha ribadito l’esigenza di riorganizzare il Partito Socialista che non deve morire

Domenica 29 Gennaio si è svolta l’Assemblea degli Aderenti al Partito Socialista. L’Assemblea ha ribadito l’esigenza di riorganizzare il Partito Socialista che non deve morire. Chi lavora da tempo nell’ombra, quindi per noi non è stata una sorpresa la conferenza stampa a cui hanno partecipato i nostri 2 Consiglieri, e con intento di dare vita a un nuovo soggetto politico, è stato opportunamente isolato dall’Assemblea degli Aderenti, che ha respinto l’idea di dare vita ad un contradditorio raggruppamento liberal-democratico–socialista–riformista che, se possibile, aumenterebbe la confusione già esistente.

L’Assemblea degli Aderenti al Partito Socialista ha approvato il nuovo Statuto; ha approvato i documenti assembleari e ha nominato la nuova Direzione, di cui fanno parte vecchi e nuovi Compagni ed una numerosa rappresentanza femminile ed ha approvato il codice comportamentale che deve garantire la trasparenza, la serietà, e l’attendibilità di ogni aderente al Partito Socialista nella vita quotidiana e soprattutto se si rappresenta il Partito nelle istituzioni. Nei prossimi giorni la Direzione si riunirà per nominare il Presidente, la Segreteria e ricoprire gli incarichi previsti dallo Statuto. A questo punto il Partito Socialista c’è di fatto e non solo sulla carta! Opererà nella trasparenza più assoluta, nel dialogo e nel confronto con tutti coloro i quali condividono i valori di libertà, democrazia e giustizia sociale, nell’interesse della Repubblica di San Marino.

