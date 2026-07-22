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L’Associazione 121 torna con il proprio carro al Rimini Summer Pride

22 lug 2026
L’Associazione 121 torna con il proprio carro al Rimini Summer Pride

Dopo l’esordio dello scorso anno, l’Associazione 121 torna con il proprio carro al Rimini Summer Pride, in programma sabato 25 luglio 2026 alle ore 17:00 con partenza da piazzale Kennedy. Secondo carro della parata, seconda presenza ufficiale di una realtà sammarinese a questo importante appuntamento, che ogni estate riunisce migliaia di persone per celebrare i diritti civili, l’uguaglianza e l’inclusione. Una partecipazione che beneficia del patrocinio delle Segreterie di Stato per gli Affari Interni, per il Territorio e per il Lavoro e del patrocinio dell’Authority Pari Opportunità e della Commissione Pari Opportunità. Fino allo scorso anno, chi da San Marino desiderava partecipare al Pride poteva farlo solo aggregandosi ai carri delle associazioni italiane, che hanno sempre accolto amici e ospiti. Ma avere un carro proprio, targato San Marino, lancia un segnale forte e chiaro: la Repubblica ha una propria voce su questi temi, e vuole dare spazio e visibilità alle comunità LGBT+ sammarinese. La partecipazione al Pride non è solo un momento celebrativo ma un atto concreto di affermazione, sostegno e vicinanza a tutte le persone che, anche nel nostro territorio, vivono situazioni di marginalizzazione e discriminazione. L’Associazione 121 vuole portare al Rimini Summer Pride un messaggio di speranza e orgoglio, riaffermando l’impegno della nostra Repubblica verso una società più accogliente e rappresentando un’occasione preziosa di dialogo tra San Marino e l’Italia.

C.s. - Associazione 121




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