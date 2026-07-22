Dopo l’esordio dello scorso anno, l’Associazione 121 torna con il proprio carro al Rimini Summer Pride, in programma sabato 25 luglio 2026 alle ore 17:00 con partenza da piazzale Kennedy. Secondo carro della parata, seconda presenza ufficiale di una realtà sammarinese a questo importante appuntamento, che ogni estate riunisce migliaia di persone per celebrare i diritti civili, l’uguaglianza e l’inclusione. Una partecipazione che beneficia del patrocinio delle Segreterie di Stato per gli Affari Interni, per il Territorio e per il Lavoro e del patrocinio dell’Authority Pari Opportunità e della Commissione Pari Opportunità. Fino allo scorso anno, chi da San Marino desiderava partecipare al Pride poteva farlo solo aggregandosi ai carri delle associazioni italiane, che hanno sempre accolto amici e ospiti. Ma avere un carro proprio, targato San Marino, lancia un segnale forte e chiaro: la Repubblica ha una propria voce su questi temi, e vuole dare spazio e visibilità alle comunità LGBT+ sammarinese. La partecipazione al Pride non è solo un momento celebrativo ma un atto concreto di affermazione, sostegno e vicinanza a tutte le persone che, anche nel nostro territorio, vivono situazioni di marginalizzazione e discriminazione. L’Associazione 121 vuole portare al Rimini Summer Pride un messaggio di speranza e orgoglio, riaffermando l’impegno della nostra Repubblica verso una società più accogliente e rappresentando un’occasione preziosa di dialogo tra San Marino e l’Italia.

C.s. - Associazione 121







