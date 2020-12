L’Associazione Carabinieri in Congedo di Rimini consegna all’Avvocato Cesare Brancaleoni l’attestato di “Socio Benemerito”

Nella mattinata di ieri, 4 dicembre 2020, nella sede dell’Associazione Carabinieri in congedo di Rimini, il coordinatore Provinciale e il presidente della Sezione di Rimini dell’Associazione Carabinieri in congedo, rispettivamente Tenente Colonnello Nevio Monaco e Sottotenente Antonio De Iaco, alla presenza del Comandante Provinciale Carabinieri, Col. Mario La Mura, è stata consegnato l’attestato di Socio Benemerito all’Avv. Cesare Brancaleoni per la fattiva e generosa vicinanza all’Arma dei Carabinieri in congedo ed in servizio, in particolar modo in tutto il periodo della pandemia. Infatti nel corso di questi mesi di pandemia l’Associazione Nazionale Carabinieri della sede di Rimini, con il suo “Nucleo di Protezione Civile” si è prodigata e continua a prodigarsi, anche e soprattutto durante i periodi di “lockdown”, per aiutare e soccorrere le persone anziane bisognose con la consegna a domicilio di pasti caldi, medicinali e mascherine. In aggiunta, sempre grazie ai contributi dei Soci dell’Associazione Carabinieri, è stata raccolta una somma tale di denaro che ha permesso l’acquisto di un ventilatore polmonare per il Reparto di Terapia Intensiva dell’Ospedale di Rimini, oltre che all’acquisto di mascherine protettive.

