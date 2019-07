L’Associazione Comunità incontra il Comites

Nella giornata di martedì 22 luglio una delegazione dell'Associazione Culturale Comunità ha incontrato alcuni esponenti del Comites San Marino – si legge in una nota congiunta di Giovanni Maria Zonzini, cofondatore di Comunità ed Alessandro Amadei, vicepresidente del Comites San Marino (foto). Il colloquio ha visto la convergenza delle posizioni fra Comunità e Comites circa la necessità per San Marino di migliorare i rapporti con la vicina Italia, uno su tutti l'annoso problema delle targhe che tanti problemi sta arrecando alle aziende e ai cittadini. Entrambe le associazioni esprimono forte compiacimento per i passi avanti dei diritti e delle libertà civili, da ultime le unioni civili anche fra persone dello stesso sesso: questa norma è considerata un importante avanzamento per la costruzione di una comunità libera, solidale ed egualitaria, in grado di riconoscere pari diritti a tutti gli individui che la compongono. Comites San Marino e Comunità concordano inoltre nel considerare di primaria importanza il contributo dei cittadini italiani residenti a San Marino nel progresso culturale e nello sviluppo economico della Repubblica e auspicano che la politica sia in grado di fornire loro risposte chiare su importanti questioni come la naturalizzazione e la possibilità di doppia cittadinanza.

Giovanni Maria Zonzini (Associazione Culturale Comunità)

Alessandro Amadei (Comites San Marino)