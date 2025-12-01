L'associazione culturale “Dacia Senza Frontiere” celebra la Festa Nazionale della Romania

In occasione del 1° Dicembre – Festa Nazionale della Romania, giornata che celebra l’unità, la storia e l’identità del popolo romeno, l’Associazione Culturale Romeno-Sammarinese Dacia Senza Frontiere desidera condividere un messaggio di valore storico, culturale e istituzionale con la Repubblica di San Marino e con la comunità internazionale. Le radici storiche: dall’eredità dacica alla romanità La Romania trae la propria identità dall’incontro tra il popolo dacico e la civiltà romana, una fusione che ha dato origine a una cultura neolatina e a una tradizione profondamente legata alla storia europea. Da questo processo millenario è nato il popolo romeno, depositario di una lingua e di un patrimonio che riflettono ancora oggi l’impronta viva dell’eredità di Roma. Il 1° Dicembre rappresenta quindi non soltanto una ricorrenza nazionale, ma anche un richiamo alle radici profonde che uniscono la Romania al più ampio contesto culturale del continente. Celebrazione a San Marino A San Marino, l’Inno Nazionale della Romania è stato interpretato con solenne intensità dalle soprane Mihaela Anghel ed Elina Velica, accompagnate al pianoforte dalla Maestra Liana Mares, pianista dell’Opera Nazionale di Bucarest. Un momento di grande rilevanza artistica, che ha unito idealmente le comunità romena, italiana e sammarinese attraverso il linguaggio universale della musica. Un riconoscimento istituzionale di alto profilo In qualità di Presidente dell’Associazione Culturale Romeno-Sammarinese Dacia Senza Frontiere, rendo noto di aver ricevuto un invito formale da parte dell’Amministrazione Presidenziale della Romania a partecipare a un dialogo istituzionale con Sua Eccellenza il Presidente della Romania, Signor Nicușor Dan. Si tratta di un riconoscimento di grande prestigio per la nostra Associazione, che da anni si dedica alla promozione della cultura, della solidarietà e della cooperazione tra la Romania, l’Italia e la Repubblica di San Marino. L’invito testimonia inoltre l’attenzione che le Istituzioni romene riservano al ruolo della diaspora e al contributo delle associazioni culturali presenti all’estero. Il valore del dialogo con la diaspora Riteniamo essenziale il consolidamento di un dialogo strutturato tra le autorità romene e le realtà associative all’estero, volto a rafforzare i legami culturali, educativi e civici con il Paese d’origine. Questa opportunità istituzionale rappresenta un passo significativo verso una collaborazione sempre più costruttiva e responsabile, attraverso la quale intendiamo continuare a rappresentare con serietà e impegno la voce delle nostre comunità. Un messaggio ai romeni nel mondo In questa giornata dedicata alla Romania, rivolgiamo un pensiero particolare a tutti i cittadini romeni residenti nel mondo, custodi della nostra cultura e testimoni della nostra identità. Il 1° Dicembre è l’occasione per celebrare le radici comuni, il senso di appartenenza e la dignità di un popolo che continua a contribuire con valore, creatività e dedizione alla società globale. La mulți ani, România. Auguri a tutti i romeni, ovunque essi si trovino.

C.s. - Mihaela Anghel / Presidente Associazione Culturale Romeno-Sammarinese / Dacia Senza Frontiere

