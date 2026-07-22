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L’Associazione di Amicizia San Marino–Cina si congratula con i ragazzi che hanno partecipato al 20° Campus Interattivo Internazionale di Shanghai per l’Amicizia fra i Giovani 2026

22 lug 2026
L’Associazione di Amicizia San Marino–Cina si congratula con i ragazzi che hanno partecipato al 20° Campus Interattivo Internazionale di Shanghai per l’Amicizia fra i Giovani 2026

L’Associazione di Amicizia San Marino–Cina si congratula con i ragazzi Carolina, Irene, Niccolò, Stella, William e l’insegnante Elisa che hanno partecipato al 20° Campus Interattivo Internazionale di Shanghai per l’Amicizia fra i Giovani 2026, appena concluso. Un’esperienza straordinaria, ricca di nuove scoperte, incontri, cultura e tanto divertimento, che ha regalato ai partecipanti ricordi preziosi e amicizie destinate a durare nel tempo. Le fotografie raccontano alcuni dei momenti più belli di questa avventura, testimonianza del valore dello scambio culturale e dell’amicizia tra i giovani di tutto il mondo.

C.s. - Associazione di Amicizia San Marino–Cina




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