L’Associazione Emma Rossi aderisce alla “Marcia della Pace per fermare la guerra in Ucraina”

L’Associazione Emma Rossi aderisce alla “Marcia della Pace per fermare la guerra in Ucraina”, in programma domani pomeriggio con partenza alle ore 16.15 dal parcheggio n. 2 della Città di San Marino e ringrazia la Centrale Sindacale Unitaria per averla promossa. L’Associazione con questo gesto intende offrire il proprio contributo alla mobilitazione in atto in tutti i Paesi europei per esprimere solidarietà al popolo ucraino a seguito dell’invasione russa e chiedere che cessino i combattimenti e si riprenda subito la strada del dialogo e del negoziato indispensabile ad evitare vittime e feriti fra i soldati e fra i civili e a riportare la pace in Ucraina. L’Associazione intende inoltre testimoniare la propria vicinanza alle tante donne ucraine che in Repubblica, lontane dai loro figli e dalle loro famiglie, si prendono cura dei nostri anziani e delle nostre famiglie.

c.s. Associazione Emma Rossi

