L’Associazione Emma Rossi comunica l’uscita del volume “60 anni fa, Rovereta” edito da Bookstones, che raccoglie gli atti della Conversazione pubblica organizzata in occasione del 60° anniversario dei “fatti di Rovereta”. La serata di presentazione , cui interverrà l’Editore, avrà luogo mercoledì 9 giugno p.v. alle ore 21.00 presso la sala Montelupo di Domagnano. A seguire si terrà una Conversazione sul tema “Dopo Rovereta – Riflessioni sulla San Marino degli anni successivi” che sarà introdotta da Patrizia Busignani e Laura Rossi e aperta al contributo d’opinione del pubblico presente. La partecipazione è aperta a tutti fino ad esaurimento dei posti a sedere in sala nel rispetto delle vigenti disposizioni per il contrasto della pandemia da covid 19.