L’Associazione Emma Rossi organizza un percorso conoscenza del Santuario Madonna della Consolazione di Borgo Maggiore.

L’Associazione Emma Rossi riprende l’attività pubblica e propone per domenica 23 maggio p.v. un percorso di conoscenza del Santuario Madonna della Consolazione di Borgo Maggiore, prestigiosa opera dell’architetto Giovanni Michelucci. L’evento si inserisce nel programma di iniziative volte a promuovere la conoscenza del patrimonio storico ed artistico presente sul nostro Territorio. A “raccontare” la chiesa dal punto di vista storico ed architettonico saranno gli architetti Maurizio Del Din e Fabio Ferrini, cui va la gratitudine dell’Associazione per la disponibilità. Il raduno dei partecipanti è previsto alle ore 16.00 presso l’ingresso del Santuario. Il termine del percorso è previsto alle ore 18.00 circa. La partecipazione è aperta a tutti, previa prenotazione, fino ad esaurimento dei posti a sedere in chiesa con la consueta formula dell’ingresso responsabile. La conferma di partecipazione dovrà pervenire entro venerdì 21 maggio p.v. con una telefonata o un sms ai seguenti numeri 335 5323012 e 335 7346928. I partecipanti sono tenuti ad osservare le disposizioni di legge anti-contagio, in particolare a mantenere il distanziamento interpersonale e ad indossare la mascherina lungo tutto il percorso.

