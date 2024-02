L'Associazione Emma Rossi partecipa commossa al cordoglio per la scomparsa della Socia Carla Nicolini

L'Associazione Emma Rossi partecipa commossa al cordoglio per la scomparsa della Socia Carla Nicolini.

L'Associazione Emma Rossi partecipa commossa al cordoglio per la scomparsa della Socia Carla Nicolini personalità tra le più autorevoli della cultura sammarinese, insegnante e dirigente scolastica appassionata e innovativa, donna libera e di solide idealità, dedita all’impegno civile per la pace, sensibile ai bisogni dei più svantaggiati e ai loro diritti, partecipe del dialogo democratico in Repubblica con il proprio originale contributo di pensiero e di analisi critica. L’Associazione ne onora la memoria ed esprime ai familiari le più vive condoglianze.

C.s. Associazione Emma Rossi

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: