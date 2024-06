L'Associazione Emma Rossi presenta la lectio magistralis sui 50 anni dalla Dichiarazione dei diritti

L’Associazione Emma Rossi comunica che in occasione del 50° anniversario dell’adozione della Dichiarazione dei diritti e dei principi fondamentali dell’ordinamento sammarinese, Legge 8 luglio 1974 n. 59, e a 50 anni dalla scomparsa del dott. Leo Marino Dominici, che di quella Carta è stato uno dei padri, giovedì 4 luglio p.v. alle ore 21.00 presso la sala Montelupo di Domagnano si terrà la lectio magistralis che avrà come tema: Cinquanta anni dalla Dichiarazione dei diritti (1974-2024): quando San Marino scelse lo Stato costituzionale

La lezione magistrale sarà affidata al prof. Carlo Fusaro, già noto in Repubblica per essere stato uno dei componenti il Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme negli anni 2012- 2016, con l’incarico di Presidente dal 2014 al 2016. L’evento sarà condotto dall’avv. Giovanna Crescentini, dirigente dell’Ufficio Segreteria Istituzionale e vedrà il contributo in apertura di serata della dott.ssa Paola Dominici e dell’avv. Antonella Bonelli. La partecipazione è libera e gratuita.

c.s. Associazione Emma Rossi