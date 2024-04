L’Associazione Emma Rossi presenta un'Istanza d'Arengo per preservare il patrimonio televisivo della San Marino Rtv

L’Associazione Emma Rossi, che già in altre occasione si è spesa a tutela della memoria collettiva e del patrimonio comune della Repubblica e dei suoi cittadini, rende noto che ieri a mezzogiorno, in occasione dell’Arengo semestrale, ha provveduto al deposito di un’istanza d’arengo, che così recita:

La Radiotelevisione della Repubblica di San Marino Società per Azioni, comunemente nota come RTV San Marino, che ha in concessione esclusiva l’esercizio della diffusione radiofonica e televisiva della Repubblica di San Marino, quotidianamente, a partire dal 1993, ha raccontato fatti e personaggi della vita pubblica sammarinese. È di tutta evidenza che il materiale prodotto, voci dei protagonisti e immagini, assuma un valore storico-documentale di eccezionale valore per la conservazione della memoria degli accadimenti occorsi in Repubblica e i loro protagonisti ovvero della storia civile più recente della nostra comunità. Ci risulta che siano conservati negli archivi della RTV San Marino i servizi giornalistici, che compongono le edizioni del telegiornale, ma anche le registrazioni degli avvenimenti istituzionali ed altri eventi significativi e che, per gli anni che vanno dal 1993 e fino all’avvento del digitale, siano registrati su supporti a nastro magnetico altamente deperibili in modo irreversibile e allo stato attuale non più utilizzabili, a seguito del passaggio alla tecnologia digitale. Analoga sorte è riservata agli archivi provenienti dall’emittente televisiva, oggi non più esistente, produttrice a sua volta di un telegiornale locale negli anni che hanno preceduto l’avvio della RTV San Marino e depositati presso la sede di Viale J.F. Kennedy.

Richiamandosi alla Legge 11 maggio 2012 n. 50 “Tutela e conservazione del patrimonio documentario e archivistico della Repubblica”, che all’articolo 1 stabilisce che “Il patrimonio documentario e archivistico costituisce parte integrante del patrimonio storico e culturale della Repubblica la quale lo tutela e lo valorizza, ai sensi della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell’Ordinamento Sammarinese, quale fonte fondamentale e inalienabile della sua storia e cultura nonché quale rappresentazione della sua memoria complessiva.” e che all’art. 3 definisce i documenti e gli archivi pubblici, tra i quali si deve certamente annoverare quello della RTV San Marino, i sottoscritti, cittadini sammarinesi, aderenti all’Associazione Emma Rossi, presentano Istanza d’Arengo per chiedere che il Consiglio Grande e Generale voglia deliberare affinché siano adottate dagli organismi competenti tutte le misure utili a garantire debitamente la conservazione e la tutela dell’archivio della RTV San Marino e la sua totale fruibilità e, in particolare, affinché la direzione della RTV San Marino si faccia carico di assicurare quanto prima il trasferimento in formato digitale del materiale d’archivio prodotto in formato analogico.”