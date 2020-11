L’Associazione Emma Rossi sulla lectio magistralis del prof. Roberto Baratta

L’Associazione Emma Rossi informa che nella serata di giovedì 19 novembre u.s. presso la sala Montelupo di Domagnano si è tenuta la lectio magistralis del prof. Roberto Baratta sul tema “Il negoziato di associazione nel quadro dei rapporti della Repubblica di San Marino con l’Unione Europea”. Alla presenza di un pubblico ridotto a causa delle disposizioni di contenimento del contagio da coronavirus, il prof. Baratta ha svolto una interessantissima disamina dal punto di vista giuridico delle caratteristiche del progettato accordo di associazione, delle criticità esistenti e degli impegni che ne deriverebbero. Per il tema trattato di assoluto interesse per la Repubblica e per l’autorevolezza del relatore l’Associazione, che non ha potuto soddisfare tutte le richieste di partecipazione ricevute, ha deciso di rendere disponibile a tutti i cittadini il video della lezione pubblicandolo in rete. Il negoziato di associazione nel quadro dei rapporti della Repubblica di San Marino con l’Unione Europea https://www.youtube.com/watch?v=-_D17GOy3oY&feature=youtu.be Nella stessa serata è stato presentato al pubblico il volume “LA CARTA DEI DIRITTI 45 ANNI DOPO”, edito da Bookstones e realizzato dall’Associazione Emma Rossi in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati e Notai della Repubblica. Il libro contiene gli atti della Conversazione pubblica sul significato e l’attualità della Legge 8 luglio 1974 n. 59 e successive modifiche, tenutasi il 6 settembre 2019. Il volume è già acquistabile on line e nei prossimi giorni sarà distribuito nelle librerie. A San Marino sarà disponibile presso la libreria Cosmo.

c.s. Associazione Emma Rossi

