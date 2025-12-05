L'Associazione Frontalieri Italia San Marino incontra i sindacati: "Vogliamo chiarirci e fare fronte comune"

L'Associazione Frontalieri Italia San Marino (A.F.I.S.) intende esprimere la propria valutazione sull'incontro avvenuto ieri con i lavoratori e pensionati frontalieri con la partecipazione delle Organizzazioni Sindacali, focalizzato sulle cruciali questioni che ci riguardano. Come ribadito durante l’incontro, l'Associazione desidera sinceramente "chiarirsi e fare fronte comune" con tutte le parti sociali e istituzionali. La complessità delle sfide che i frontalieri si trovano ad affrontare quotidianamente – dall'impatto della riforma IGR, che rischia di aumentare il carico fiscale, alla persistente disparità di trattamento su temi come la Legge 104 – richiede la massima unità e collaborazione. L'incontro di ieri è un punto di partenza, non di arrivo. Le differenze di opinione emerse non devono oscurare l'obiettivo primario che accomuna tutti: la tutela effettiva dei diritti dei lavoratori e dei pensionati frontalieri e questo può avvenire solo attraverso un dialogo franco ed una strategia condivisa che metta al centro i principi di equità senza l’obbligo di dover spendere di più sul territorio sammarinese con l’utilizzo della carta SMAC. Nonostante l'incontro abbia avuto momenti di acceso confronto e si siano manifestate alcune divergenze di vedute, specialmente in merito alle tabelle relative alla riforma dell'Imposta Generale sui Redditi (IGR), l'A.F.I.S. ritiene che l'appuntamento sia stato, nel complesso, utile e costruttivo. L'A.F.I.S. ribadisce la propria apertura al dialogo ed invita i Sindacati e le Istituzioni italiane e sammarinesi ad intraprendere un confronto costruttivo per trovare soluzioni concrete e durature alle problematiche evidenziate. Ringraziamo la competenza e la chiarezza di esposizione del Dott. Giovanni Benaglia che ha manifestato la propria disponibilità a fornire simulazioni dettagliate a tutti gli associati che ne faranno richiesta ad A.F.I.S.

C.s. - Associazione Frontalieri Italia San Marino







