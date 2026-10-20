L’Associazione Nazionale Carabinieri di San Marino festeggia 30 anni

Il prossimo sabato 24 ottobre 2026, il Centro Storico della Repubblica di San Marino ospiterà l’evento per il trentesimo anniversario della fondazione della Sezione Estera dell’Associazione Nazionale Carabinieri. La giornata celebrativa si aprir‡ alle ore 09:15 con il ritrovo dei partecipanti in Piazzale Antonio di Paolo Fabbri. Da lì, alle ore 09:30, partirà il corteo ufficiale verso l’Ara dei Volontari e il Monumento ai Caduti, in Piazzale di Palazzo Begni, per la solenne deposizione di una corona d’alloro. Successivamente, alle ore 11:30, Don Stefano Stagni officerà la Santa Messa presso la Chiesa di San Francesco. Altro momento centrale sarà la firma ufficiale del Protocollo d’Intesa per la cooperazione tra la Sezione Estera dell’A.N.C. e il Corpo della Gendarmeria della Repubblica di San Marino. L’accordo sarà siglato alla presenza del Comandante della Gendarmeria, Generale Maurizio Faraone. Questo atto formale testimonia lo stretto rapporto che unisce l’Associazione Nazionale Carabinieri al Corpo della Gendarmeria nel quale, come noto, sono confluiti molti militari che nel tempo hanno prestato servizio in questa Repubblica provenendo dall’Arma. A suggello della ricorrenza, Roberta Strobbe - socio familiare dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Viareggio e socio onorario della Comunità Sammarinese in Toscana - farà dono ai Comandanti dei Corpi militari e civili sammarinesi di alcune opere celebrative commissionate all’artista Simone Tognieri di Barga (Lucca), raffiguranti le uniformi storiche con i simboli delle torri sammarinesi. La cittadinanza e gli organi di informazione sono invitati a partecipare.

Contatti: Per Associazione Nazionale Carabinieri - Sezione Estera San Marino.

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