L’Associazione Romeno-Sammarinese “Dacia Senza Frontiere” ospite d’onore alla Festa Nazionale della Romania di Venezia

Grazie al costante impegno della sua Presidente Mihaela Anghel, e del Segretario/Tesoriere Liviu Anghel, l’Associazione Culturale romeno-sammarinese Dacia Senza Frontiere ha partecipato come ospite d’onore alla prestigiosa celebrazione della Festa Nazionale della Romania, organizzata dall'Ambasciata di Romania a Roma nella magnifica cornice del Teatro La Fenice di Venezia. I due coniugi hanno ricevuto un invito personale da parte di Sua Eccellenza l’Ambasciatrice Gabriela Dancău. La Festa Nazionale della Romania e il 145° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Romania e Italia sono stati celebrati con grande prestigio, in collaborazione con l'Opera Nazionale di Bucarest e il Dipartimento per i Romeni all'Estero, il 28 novembre 2024. In rappresentanza del Dipartimento per i Romeni all’Estero, Cristina Lavinia Arnăutu, Direttrice con delega di Segretario di Stato, ha presenziato all’evento, distinguendosi per il suo contributo nel promuovere i legami con la comunità romena e per il sostegno offerto ai progetti di collaborazione internazionale. Il concerto di gala ha visto protagonisti la straordinaria soprano Valentina Naforniță, il mezzosoprano Ruxandra Donose e il tenore Ștefan Pop, accompagnati dall'Orchestra dell'Opera Nazionale di Bucarest diretta dal Maestro Daniel Jinga.

Il Concerto di Galà Festa Nazionale Romena al Teatro La Fenice - Stelle dell'Opera Romena a Venezia è un progetto incentrato sulla promozione di grandi interpreti dell'opera romena presso le comunità romene all'estero attraverso illustri rappresentanti della comunità romena all'estero, stelle dell'arte lirica internazionale. Nel corso degli anni, rinomati artisti romeni si sono esibiti sul palco del prestigioso Teatro La Fenice, quali Hariclea Darclée, Florica Cristoforeanu, Ileana Cotrubaș, Virginia Zeani, Mariana Nicolesco, Leontina Văduva, Viorica Cortez, Mariana Nicolesco, Ruxandra Donose, Marina Krilovici, Ștefan Pop, Angela Gheorghiu, Roxana Constantinescu, Elena Moșuc, Șerban Vasile, Cezar Ouatu, Petre Munteanu, Maria Cebotari, Eugenia Moldoveanu e Viorica Ursuleac, protagonisti di importanti pagine nella storia della lirica mondiale.

“Le Stelle dell’Opera Romena a Venezia” hanno incantato il pubblico con interpretazioni sublimi di capolavori del repertorio musicale italiano e romeno, in un evento che ha coniugato armoniosamente arte e bellezza nella cornice senza pari del Teatro La Fenice. Le Stelle dell'Opera Romena a Venezia è un progetto culturale nazionale di ampio respiro che integra il repertorio romeno - con influenze folcloristiche - nel patrimonio musicale internazionale, con opere di George Enescu, Iosif Ivanovici e Tiberiu Brediceanu in programma. L'iniziativa di organizzare un Concerto di Galà in occasione della Festa Nazionale della Romania, concerto destinato a diventare memorabile grazie alla partecipazione di grandi artisti romeni della musica classica con un'impressionante carriera internazionale, è nata dal desiderio di rinnovare il contatto della comunità romena in Europa con l'eccellenza dell'arte performativa nazionale e con la musica locale e universale con un evento di eccezione. Gli artisti romeni, che hanno lasciato il proprio Paese per condividere il loro talento con il mondo, sono desiderosi di incontrare il pubblico romeno da cui provengono, sia in patria che all'estero. Il Concerto di Galà riunisce, dunque, voci di grande prestigio che si sono esibite sui maggiori palcoscenici (Covent Garden, Staatsoper di Vienna, Opera di Parigi, Metropolitan Opera), con un repertorio accessibile al grande pubblico, che comprende anche creazioni musicali romene. In programma opere di G. Enescu, G. Puccini, F. Cilea, G. Rossini, T. Brediceanu, G. Verdi, V. Bellini, Iosif Ivanovich, la cui realizzazione celebra, nel 2024, l'Anno di Giacomo Puccini in tutto il mondo.

Tra gli ospiti d’onore di questa serata straordinaria, i coniugi Mihaela e Liviu Anghel, figure di spicco della comunità romeno-italo-sammarinese, si sono distinti per il loro costante impegno nel rafforzare i legami culturali e istituzionali tra Romania e Italia. Profondamente coinvolti nella vita socio-culturale romeno - italo-sammarinese, i leader dell’associazione hanno ottenuto riconoscimenti a livello internazionale per il loro contributo. Mihaela Anghel, insignita di numerosi premi per il suo costante impegno professionale e sociale, è attualmente Presidente dell’Associazione Culturale “Dacia Senza Frontiere”. Sostenuta dal Segretario/Tesoriere Liviu Anghel e dalla Vicepresidente Biancamaria Toccagni, guida con dedizione un’associazione impegnata nel creare ponti di amicizia e favorire gli scambi culturali tra i popoli romeno sammarinese e italiano. Degno di nota è anche l’instancabile lavoro di Mihaela Anghel a favore dei bambini in difficoltà, portato avanti durante la sua Presidenza biennale del Kiwanis Club San Marino e il mandato come Luogotenente Governatore della Divisione XX San Marino-Marche-Emilia Romagna, cariche attraverso cui ha promosso progetti di solidarietà e valori umanitari a livello nazionale ed internazionale! Nel suo intervento, la Sua Eccellenza l’Ambasciatrice Gabriela Dancău ha sottolineato l’importanza storica dei legami tra Romania e Italia: “Solo mille chilometri separano Venezia dalla Romania, dalle città di Arad e Timișoara. Un ponte di latinità che attraversa Alpi e Balcani, sopravvissuto per due millenni, unendo romeni e italiani in numerosi momenti straordinari della storia.

"Credo fermamente che questo regalo musicale rappresenti un ulteriore argomento a favore dell’idea che, nella quotidianità spesso segnata da conflitti, la cultura unisca e rimanga un simbolo dell’aspirazione costante dell’umanità verso un livello superiore, quello della convivenza pacifica”, ha detto l’Ambasciatrice. L’evento, moderato dal noto giornalista italiano Nino Graziano Luca, ha visto la partecipazione di illustri personalità del panorama istituzionale italiano, membri del corpo diplomatico e consolare, rappresentanti del mondo culturale, economico e politico, nonché della comunità romena in Italia.

Un ringraziamento speciale va ai partner dell’evento: l’Opera Nazionale di Bucarest, il Dipartimento per i Romeni all’Estero, l’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, nonché ai coordinatori del progetto Oltea Șerban-Pârâu e Ovidiu Miculescu. Eventi culturali di tale portata, organizzati dall'Ambasciata Romena in Italia, rappresentano una fonte d’ispirazione per i leader dell’associazione “Dacia Senza Frontiere”, che auspicano di replicarli anche nella Repubblica di San Marino per fortificare ulteriormente le relazioni bilaterali in ambito socio-culturale.

cs Associazione Culturale romeno-sammarinese Dacia Senza Frontiere