L'Associazione Sammarinese Calcio Over 35 per San Marino for the Children onlus

L’Associazione Sammarinese Calciatori Over 35 , in occasione della serata conviviale , ha provveduto alla consegna di una donazione - che generosamente si rinnova già nel corso degli anni - come importante sostegno per tutti i progetti che l’Associazione San Marino for the Children onlus sta realizzando in Malawi a favore dell’infanzia più povera ed abbandonata. Un sostegno reale che proprio grazie alla grande amicizia Associazione Sanmarinese Calciatori Over 35 va ben oltre l’aspetto sportivo e agonistico , per la consolidata capacità di questa importante realtà associativa sportiva (che nel 2020 compirà il proprio ventennale) di saper coniugare la testimonianza più bella dei valori e principi dello sport con quelli della solidarietà internazionale. Grazie davvero di cuore.