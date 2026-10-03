L’Associazione Sammarinese Dislessia (ASD) ai Seminari europei sulla Dislessia a Danzica (Polonia)

La European Dyslexia Association, in collaborazione con la Polish Dyslexia Association e l'Università WSB Merito di Danzica, hanno organizzato a Danzica, in Polonia, sabato 26 e domenica 27 settembre 2026 i Seminari Europei sulla Dislessia (European Dyslexia Autumn Seminars). Siamo orgogliosi di ricordare che i Seminari sono nati a San Marino con l’ASD e l’Università di San Marino, coordinati e organizzati dall’EDA, al Convento di Santa Chiara nel 2013 (giugno 2023 recente edizione a San Marino) Ai seminari hanno partecipato Tamara Zaretti, Milena Riccardi e Riccardo Venturini, nei due giorni sono stati approfonditi in plenaria la dislessia in età adulta e la natura eterogenea dei DSA in studenti con alla base la Neurodiversità come caratteristica individuale di funzionamento nell’apprendimento. Sono stati poi organizzati tempi in sessioni parallele e in gruppi di lavoro, anche con presentazioni / lezioni magistrali e tavole rotonde su ricerca, politiche e buone pratiche relative alla dislessia (disturbo della lettura e/o della scrittura) e alla discalculia, spesso in comorbidità (insieme), offrendo inoltre occasioni di approfondimento con domande e chiarimenti puntuali. Ogni informazione su nuovi strumenti di diagnosi e interventi strategici pratici a scuola e a casa, nonché sulla condizione di soggetti, di persone con DSA, dettagliatamente presentata e descritta, anche attraverso l’accesso a slide condivise, rigorosamente in lingua inglese, materiale disponibile / scaricabile sui siti della European Dyslexia Association, o dei partner locali come la Polskie Towarzystwo Dysleksji (Associazione Polacca per la Dislessia). Le informazioni e gli aggiornamenti di ogni sessione condivisi in tempo reale tramite i canali social delle associazioni, con alte condivisioni in presenza di ricercatori, terapisti, insegnanti e persone con DSA, da oltre trenta paesi sul tema "Towards Inclusion and Wellbeing", hanno permesso all’ASD di raccogliere e riconoscere importanti referenti che a San Marino saranno invitati per approfondimenti ad hoc e occasioni di crescita con le famiglie e con le scuole. L’ASD ha la certezza che i miglioramenti nella qualità della vita di ciascuno saranno possibili a San Marino quando la condivisione di come apprendiamo, quando siamo DSA, e come siamo accompagnati a scuola e a casa, nonché nella vita adulta e lavorativa, saranno una conseguenza di conoscenze e di applicazioni costanti di buone pratiche e nel rispetto di ognuno con le proprie caratteristiche come persona (riconosciute le neurodivergenze individuali). L’ASD organizzerà nei prossimi mesi eventi pubblici per avvicinare e condividere esempi di “successo”, ovvero di funzionamento, sia con il riconoscimento del come rendere le regole / norme che riconoscono i DSA più funzionali per il completamento di ciascun percorso di studi, sia per permettere a ogni persona con DSA di vivere la propria vita con la gioia di avere scoperto i propri talenti ed essere capace di valorizzarli e di condividerli nel mondo / contesto in cui vive.

C.s. Il Presidente / il Direttivo dell'Associazione Sammarinese Dislessia









