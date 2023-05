L’Associazione San Marino – Cina ricorda Gian Franco Terenzi

L’Associazione San Marino – Cina ricorda oggi, con affetto e nostalgia, la ricorrenza del 3° Anniversario della scomparsa del suo storico Presidente, Gian Franco Terenzi. Gian Franco con la sua dedizione e travolgente energia, che lo caratterizzavano, ci ha trasmesso la volontà di portare avanti le attività e alcune sue particolari iniziative come il prossimo viaggio studio a Shanghai per cinque ragazzi sammarinesi e i festeggiamenti della fondazione dell’Associazione San Marino - Cina, giunta al 35° anno. Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i sostenitori e amici che ci aiutano a proseguire sulla via da lui tracciata, non solo in memoria del caro amico ma anche per preservare il suo lascito e le importanti relazioni tra i due Stati.