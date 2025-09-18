Più ponti, più passione. Festa di Fine Estate: oltre 80 partecipanti. L’Associazione San Marino – Italia rilancia: “Liberare le piene potenzialità delle relazioni tra i due Paesi”

Oltre 80 persone hanno partecipato ieri, 17 settembre, alla Festa di Fine Estate promossa dall’Associazione San Marino – Italia.

In apertura, il Presidente Denis Cecchetti ha sottolineato il valore del ritrovarsi come scelta generosa e la necessità di passare “da spettatori ad attori”:

«L’Associazione è una presenza viva e di servizio. Il nostro compito è contribuire a liberare le piene potenzialità delle relazioni tra San Marino e Italia, costruendo ponti e opportunità concrete tra persone, istituzioni, imprese e cultura. In questo tempo servono persone proattive, generose e appassionate».

Ha portato il suo saluto l’Ambasciatore d’Italia a San Marino, Fabrizio Colaceci, socio onorario dell’Associazione, che ha richiamato l’amicizia storica tra i due Stati e confermato il suo sostegno, definendo l’Associazione un’espressione “necessaria” della società civile, utile anche all’azione delle istituzioni.

La serata ha proposto contaminazioni sonore, culinarie e relazionali. Lo chef Sartini ha firmato un menu originale con ingredienti legati ai territori dell’emigrazione sammarinese in Italia, carico di valore simbolico ed emotivo. Dopo l’esecuzione degli inni nazionali, il gruppo Giostremia ha presentato sei brani, grazie agli arrangiamenti del Maestro Capicchioni.

Nel corso dell’evento è stato presentato il programma autunnale dell’Associazione, che prevede due incontri istituzionali (uno a San Marino il 10 ottobre e l'altro a Roma), due collaborazioni con realtà associative del territorio su temi di cultura contemporanea e momenti conviviali, con l’obiettivo di tradurre in iniziative concrete la vocazione dell’Associazione a creare connessioni utili, non solo piacevoli.

La serata si è conclusa con la presentazione di sei nuovi soci: nuove energie per una nuova fase dell’Associazione.

Infine, il saluto del nuovo Consiglio Direttivo, fra gli altri con Giovanna Bartolucci Vicepresidente, Massimo Valentini Segretario Generale e Roberto Boccalatte Tesoriere, ha confermato l’impegno a guidare con passione e concretezza le prossime iniziative.



C.S. Associazione San Marino – Italia











