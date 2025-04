L’Associazione San Marino-Italia saluta la presidente uscente: due straordinari mandati al servizio della comunità

Durante l’assemblea dei soci convocata il 26 marzo u.s., per l’approvazione del bilancio 2024 e l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, la Presidente dell’Associazione San Marino-Italia, Elisabetta Righi Iwanejko, ha condiviso un messaggio che celebra i risultati raggiunti durante i suoi due mandati e offre una riflessione sul futuro dell’associazione. Fondata nel 2007, l’Associazione San Marino-Italia si è dedicata a rafforzare l’amicizia e le relazioni bilaterali tra San Marino e Italia nei settori culturale, sociale, economico e scientifico. La Presidente uscente ha evidenziato come i successi raggiunti siano il frutto di un impegno collettivo e della dedizione dei soci: “Sono profondamente orgogliosa dei risultati che abbiamo conseguito insieme, dalla promozione delle nostre tradizioni alla costruzione di solidi legami tra i due Paesi.” Nel suo discorso, la Presidente ha riflettuto sull’importanza del volontariato, sottolineando come l’esperienza associativa abbia rappresentato un’occasione di crescita personale e collettiva: “Ho sempre creduto che attraverso il dono di tempo e competenze, i soci possano diventare il cuore pulsante di un’associazione prospera e capace di affrontare le sfide future.” Un messaggio di unità e cooperazione emerge come chiave per il futuro dell’associazione, con un invito ai soci a rispettare i principi dello Statuto e del Regolamento e a promuovere un dialogo aperto e costruttivo. La Presidente ha inoltre incoraggiato la partecipazione attiva a iniziative legate a temi di grande interesse, come la sostenibilità, la finanza digitale e i rapporti internazionali. Un ringraziamento speciale è stato rivolto ai consiglieri, soci, sostenitori e alla famiglia della Presidente, il cui supporto è stato fondamentale nel portare l’associazione al successo. Guardando al futuro, la Presidente ha espresso fiducia e ottimismo per il lavoro del nuovo Consiglio Direttivo: “Sono certa che il prossimo Presidente e i nuovi consiglieri guideranno l’associazione con passione e determinazione verso risultati straordinari.” Con uno sguardo al 2025, l’Associazione San Marino-Italia si prepara a nuovi progetti e sfide, continuando a essere un faro di cooperazione e amicizia tra i due Paesi. In data odierna, 4 aprile c.m., il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea, ha nominato le cariche sociali: Denis Cecchetti Presidente, Giovanna Bartolucci Vicepresidente, Massimo Valentini Segretario Generale, Roberto Boccalatte Tesoriere. Consiglieri: Elisabetta Righi Iwanejko Past President, Cesare Tabarrini, Luca Giacobbi.

