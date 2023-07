l'Associazione San Marino-Italia visita la mostra sull'Europa all'Ambasciata di Italia

Una delegazione dell'Associazione SAN MARINO-ITALIA guidata dalla Presidente Elisabetta Righi Iwanejko nel pomeriggio di martedì 3 luglio, su invito dell'Ambasciatore S.E. Sergio Mercuri, ha avuto la gradita opportunità di visitare la mostra: "EUROPA. L’illustrazione italiana racconta l’Europa". Un progetto che coinvolge sedici grandi illustratori italiani, già affermati a livello internazionale, che hanno realizzato sedici illustrazioni originali dedicate ai valori promossi dal Consiglio d’Europa. Una guida d'eccezione, l'Ambasciatrice Prof.ssa Maria Giovanna Fadiga coadiuvata dal Dott. Oreste Rosati, ha illustrato con competenza e dovizia di particolari la nascita dell'esposizione, commentando le illustrazioni che raccontano i valori fondanti dell’Unione Europea e dei popoli europei, temi centrali nel dibattito europeo come pace, fraternità, lavoro, cultura, ambiente, scienza e inclusione. "E' una collezione di opere dei migliori illustratori italiani basata - afferma l'Ambasciatrice Maria Giovanna Fadiga - sulla descrizione dei concetti fondamentali e fondanti l'Unione Europea che unisce anche i concetti dell'etica e della politica, testimonianza della nostra cultura occidentale. Un esempio è dato dall'idea di libertà, ben nota qui a San Marino, che è rappresentata come una persona che si libera dai vincoli." L'interesse e la partecipazione dei soci nei dialoghi che sono seguiti, ha evidenziato ancora una volta l'importanza della cultura come strumento per promuovere la conoscenza dei valori che uniscono l'Italia, San Marino e l'Europa. Per chi volesse visitare la mostra, si ricorda che gli illustratori invitati e i temi trattati sono: Matteo Berton, Palazzo Madama; Francesco Bongiorni, Torino; Riccardo Guasco, Piemonte; Camilla Falsini, Libertà; Elisa Seitzinger, Rispetto della dignità umana; Andrea Serio, Uguaglianza; Anna Parini, Democrazia; Francesco Poroli, Stato di diritto; Irene Rinaldi, Rispetto dei diritti umani; Lucio Schiavon, Fratellanza; Ale Giorgini, Lavoro; Emiliano Ponzi, Cultura; Bianca Bagnarelli, Pace; Marina Marcolin, Ambiente; Gianluca Folì, Scienza; Giulia Conoscenti, Inclusione.

