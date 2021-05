L'associazione Spazio Italia si presenta

Si è tenuta venerdì 21 maggio 2021, ore 18:00 presso l’HOTEL SAVOIA di Rimini, la conferenza stampa di presentazione nazionale dell’associazione Spazio Italia. Spazio Italia si presenta come realtà associativa che opera a livello internazionale, nazionale e locale, avendo a cuore le istanze che promanano dai cittadini, da associazioni, comitati, categorie professionali, dal mondo del lavoro e della cultura; è un orecchio teso su tutto ciò che è emanazione del territorio: umori, conflittualità, gioie e preoccupazioni. Spazio Italia è un’associazione che persegue, tra gli altri, lo scopo di creare un ampio dibattito, un confronto di idee che coinvolga il maggior numero di soggetti operanti all’interno della società, per presentare poi agli interlocutori principali le soluzioni programmatiche emerse da tale dibattito. In particolare, i temi che Spazio Italia intende promuovere nel dibattito pubblico, sono riconducibili a tali ambiti: salute, famiglia e lavoro, sociale, cultura e ambiente. Temi che verranno sviluppati e calati nelle realtà locali.

c.s. associazione Spazio Italia