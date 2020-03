CORONAVIRUS L'Associazione Studentesca Sammarinese dona 5mila euro alla Protezione civile

L’associazione Studentesca Sammarinese, sta vivendo questo particolare momento con grande sentimento di apprensione verso le circostanze che il nostro Paese dovrà affrontare per contrastare l’insorgere dell’attività Virale Covid – 19 anche sul Nostro territorio. Abbiamo seguito con attenzione tutte le fasi di gestione condotte dalle Autorità in particolar modo quelle svolte dalla Protezione Civile Sammarinese alla quale riconosciamo l’ingente sforzo organizzativo e logistico che sta mettendo in campo per coordinare al meglio tutte le attività. Ora, alla luce di tutto quello che stiamo vivendo e sentendoci particolarmente vicini alla Nostra comunità, il Direttivo della Associazione ha ritenuto, all’unanimità, di donare in beneficenza alla Protezione Civile Sammarinese la somma di Euro 5.000,00= (cinquemila/00=). I proventi derivano dalle attività svolte nel corso dell’anno e sarebbero state utilizzate per ulteriori attività scolastiche ed extra scolastiche, ma siamo consapevoli che possono esser utili alla causa sociale che tutti stiamo vivendo e soprattutto, riteniamo che questo contributo possa essere utile ad una Organizzazione che in questo momento è in primissima linea nello sforzo di metter in protezione il nostro Paese. Al Capo della Protezione Civile dott. Fabio Berardi ed a tutti i suoi collaboratori auguriamo buon lavoro nell’interesse di tutti; noi, dal canto Nostro, riteniamo di sentirci più utili con un gesto simile e rimaniamo speranzosi che tante altre realtà o cittadini possano associarsi alla nostra esperienza di contribuzione per un ottimo fine.

L’Associazione Studentesca – Il Presidente Edoardo Lonfernini



