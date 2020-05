L'associazione "Una goccia per il mondo" non si ferma!

L'associazione Una goccia per il mondo ONLUS di Rimini non si ferma e rilancia la proposta a tutti i cittadini: aiutateci ad aiutare! Già da diversi anni il gruppo di volontari della Goccia, oltre a portare avanti diversi progetti di cooperazione internazionale in Cambogia e a prestare attività di volontariato presso le case di riposo di Rimini e non solo, si sta dedicando con impegno ad un progetto a sostegno delle famiglie in difficoltà economica del territorio, SOSteniamoci. Dal 2017 ad oggi, grazie alla generosità di tanti e grazie anche alle donazioni raccolte durante gli spettacoli del socio fondatore Sergio Casabianca, sono state aiutate circa 570 persone, per lo più anziani e famiglie numerose. Importantissima la collaborazione con i centri Caritas e le parrocchie che ci aiutano ad individuare i soggetti fragili da aiutare. Grazie ai fondi raccolti l'associazione si fa carico di bollette, rette scolastiche, libri, rate di affitto e pacchi alimentari, concedendo un po' di sollievo a chi versa in stato di bisogno. La Goccia oggi più che mai sente il bisogno di aiutare il territorio, visione condivisa anche da Sergio Casabianca e dall'associazione cultura Sorridolibero. Per aiutarci ad aiutare potete seguire la pagina Facebook dell'associazione Una goccia per il mondo onlus dove vengono segnalate tutte le proposte o contattare la segreteria alla mail: segreteria.goccia@gmail.com Continuerà la raccolta fondi anche in occasione dei futuri concerti del cantautore Riminese che donerà anche parte del ricavato delle vendite del suo nuovo disco in uscita prossimamente. Grazie in anticipo a tutti quelli che ci stanno permettendo di raggiungere davvero tante persone in difficoltà.

