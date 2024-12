L’attesa del natale a San Marino Outlet Experience

Proseguono le attività a San Marino Outlet Experience per vivere a pieno l’attesa del Natale. Sabato 7 dicembre, dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00, è in programma un laboratorio gratuito di decorazione tazze. Affiancati da qualificate educatrici i bambini potranno colorare e personalizzare la loro tazza. È sempre possibile, inoltre, concedersi una pattinata sulla pista di ghiaccio da 200 mq e un tour sul trenino natalizio, le attrazioni di San Marino Outlet Experience, completamente gratuite, attive tutti i giorni fino al 6 gennaio. Con l’inizio di dicembre torna, infine, la promozione attiva ogni mercoledì fino a Natale: con la Christmas Card, richiedibile online sul sito www.sanmarinooutlet.com o presso l’Info Point, sarà possibile accedere ad esclusivi sconti del 30% sui prezzi outlet in tutti i negozi che aderiscono all’iniziativa.

Cs San Marino Outlet Experience





