L’attivazione del liceo musicale A.Einstein di Rimini completa la filiera dell’educazione musicale cittadina.

Con l’attivazione, già dal prossimo settembre, del liceo musicale e coreutico – sezione musicale - A.Einstein di Rimini si completa la filiera dell’educazione musicale cittadina. Un risultato storico, atteso da anni e ottenuto grazie al ruolo decisivo di supporto avuto dalla rete istituzionale e dei sostenitori privati. In un contesto provinciale dove sono già presenti diverse e quotate scuole secondarie di primo grado con sezioni ad indirizzo musicale, e in cui L’Istituto superiore di studi musicali G.Lettimi concluderà a breve il processo di statizzazione in Istituto di Alta formazione artistica e musicale l’istituzione dell’indirizzo musicale nella scuola secondaria superiore permette infatti di completare il percorso verticale di formazione musicale. Un percorso che si inserisce in un contesto provinciale maturo, nel quale sono già presenti scuole secondarie di primo grado che hanno sezioni ad indirizzo musicale e progetti di offerta formativa ad indirizzo musicale, fra cui l’Istituto Comprensivo “Alighieri” di Rimini che annovera ben due corsi ad indirizzo musicale, l'Istituto Comprensivo “C. Battelli” di Novafeltria e l'Istituto Comprensivo n. 1 di Riccione, che offrono un corso ad indirizzo musicale; infine l'Istituto Comprensivo “Valle del Conca” realizza un percorso musicale (le classi prima e seconda come "progetto musicale" e la classe terza ufficialmente ad "indirizzo musicale"

Cs Comune di Rimini

