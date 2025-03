L’attività formativa per rafforzare le competenze teoriche e pratiche dei volontari e dei funzionari di Protezione Civile

L’attività formativa per rafforzare le competenze teoriche e pratiche dei volontari e dei funzionari di Protezione Civile.



Il Servizio Protezione Civile prevede una permanente e sistematica attività formativa per chi si trova a dover operare nelle emergenze con lo scopo di fornire conoscenze per un approccio operativo alle problematiche di protezione civile, individuare le competenze nell’attività di prevenzione e gestione dell’emergenza, sviluppare capacità di analisi sugli scenari di rischio del territorio e sviluppare la capacità di intervento.

Per questo il mese di marzo sarà all’insegna della formazione; si è infatti tenuto la scorsa settimana un corso per Addetti alla conduzione di gru per autocarro, sabato prossimo, 15 marzo, si svolgerà il corso Meteorologia operativa finalizzata alle attività di Protezione Civile e per sabato 22 marzo è previsto il corso Rete di volontari per il monitoraggio degli effetti dei terremoti, i primi due a San Marino e il terzo a Reggio Emilia.

Il corso Addetti alla conduzione di gru per autocarro per attività di protezione civile (durata 12 ore), ha visto impegnati 16 volontari in lezioni teoriche e pratiche per conseguire l'attestato di abilitazione, conforme alla normativa vigente italiana e sammarinese, che consentirà loro di sfruttare al meglio e in sicurezza l’autocarro con gru in dotazione all’Unione Volontariato dallo scorso dicembre.

Sabato 15 marzo, Pierluigi Randi, presidente Associazione Meteo Professionisti e consulente tecnico dell’Agenzia Nazionale Italia Meteo, terrà, a 36 volontari e 6 funzionari, il corso Meteorologia operativa finalizzata alle attività di Protezione Civile (durata 6 ore).

Il corso prevede un’introduzione alla meteorologia operativa con accento particolare sui fenomeni atmosferici rilevanti per la Protezione Civile (temporali, nubifragi, neve, vento forte). Si affronterà il tema del ruolo del meteorologo nel sistema di Protezione Civile e si approfondiranno i fenomeni meteorologici estremi come piogge intense e alluvioni, vento forte e tornado, previsione delle nevicate e gestione degli accumuli, fenomeni di gelicidio e implicazioni per la sicurezza stradale. Relativamente alle tecniche di Previsione Operativa il docente parlerà dei limiti e delle potenzialità di modelli globali e ad area limitata, di come interpretare le mappe previsionali operative così come dell’uso dei dati da radar meteorologici e satelliti, di monitoraggio in tempo reale (radar, stazioni al suolo, radiosondaggi), di strumenti utili per l’analisi rapida (es. Lightning Detection, nowcasting). Infine verranno analizzati casi reali: Eventi di alluvione in Italia (es. Emilia-Romagna 2023-2024, Marche 2022).

Il corso Rete di volontari per il monitoraggio degli effetti dei terremoti (durata 5 ore), è relativo all’attività compresa nei programmi operativi annuali della convenzione tra l'Agenzia Regionale di Protezione Civile della regione Emilia-Romagna e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia per il supporto in attività di protezione civile connesse al rischio sismico; anche San Marino partecipa a questo progetto dalla sua nascita nel 2023 con sette volontari, ora se ne aggiungeranno due che si formeranno con i corsi previsti quest’anno.

Il Servizio Protezione Civile e l’Unione di Volontariato di Protezione Civile della Repubblica di San Marino, nell’ottica di rafforzare le competenze teoriche e pratiche dei Volontari e dei Funzionari, promuovendo la sicurezza e l’efficienza nelle attività di protezione civile, programmano aggiornamenti periodici per mantenere le competenze operative in linea con le esigenze emergenti.





Comunicato stampa

Protezione Civile



I più letti della settimana: