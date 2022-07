L’attrice americana Lisa Fuhrman è la prima ambassador 100X100, a lei il diploma e il Sipulin D’Or ideati dal magazine Riccione 100X100 per premiare chi nel mondo contribuisce a far conoscere e apprezzare la città di Riccione

Lisa Fuhrman, attrice americana nata a Los Angeles, California, è la prima Ambassador 100x100 a ricevere il diploma e il premio - il Sipulin d’Or - che RICCIONE100X100, il magazine della Perla Verde - creato dall’editore riccionese Gabriele Maestri e firmato dal giornalista “quasi riccionese” Vittorio Pietracci - ha ideato e vuole consegnare a quanti, nei rispettivi campi artistici, nel sociale, nel mondo volontariato, dello spettacolo e chi più ne ha più ne metta, contribuiscono a far conoscere e apprezzare la città di Riccione in Italia, in Europa e nel mondo. Con la motivazione “L’unica vera americana che ha Riccione nel cuore e non solo per le sue vacanze”, la Fuhrman è da ora e a tutti gli effetti Ambassador 100x100. La consegna del diploma e del Sipulin d’Or 2022 - la scelta della mascotte non è casuale, in quanto lega la tradizione universale di Riccione quale località balneare e turistica riconosciuta ovunque, al senso d’ospitalità tipico della Romagna - è avvenuta ieri, giovedì 21 luglio, nella bella cornice del Ristorante da Fino, sul porto canale: presenti l’editore Gabriele Maestri e il direttore responsabile Vittorio Pietracci insieme ad alcuni preziosi collaboratori della testata. Dopo l’introduzione che ha messo l’accento sul perché del premio e sul senso del riconoscimento, Lisa, visibilmente emozionata, ha promesso che molto presto Manhattan - dove oggi vive - sarà una Manhattan 100x100. “Ho Riccione nel cuore da sempre e sono felicissima di ricevere questi doni che porterò con me negli States pensando fin da ora al prossimo viaggio in Italia”. A conclusione, scattate le foto di rito, un bel brindisi di arrivederci accompagnato da assaggi di vino rosato, piada e seppiolini arrosto. Chi è Lisa Fuhrman Lisa Fuhrman, oggi vive a New York, frequenta Riccione dal 1999. Il Covid-19 l’ha fermata solo un anno. Ha scoperto la Perla Verde grazie all'amica Stephanie Grill, titolare di un’importante agenzia di fotomodelli nella Grande Mela (Click Models), che le consigliò di visitarla almeno una volta. Lisa è un volto conosciuto da molti Italiani che guardano il canale Real Time e seguono il format tv Abito da Sposa Cercasi: lei, infatti, è una delle consulenti del famoso negozio Kleinfeld Bridal.

c.s. 100x100 Riccione