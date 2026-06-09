L’aumento del rating rappresenta un successo per il Paese. Ora servono risposte concrete per l’economia reale e per il futuro delle giovani generazioni

Come Giovani Democratico Cristiani accogliamo con grande soddisfazione la notizia dell’innalzamento del rating della Repubblica di San Marino ad A-, un risultato di assoluto rilievo che conferma la crescente credibilità e solidità del nostro Paese sul piano internazionale.

Si tratta di un traguardo importante, che testimonia il lavoro svolto negli ultimi anni dalle istituzioni e, in particolare, dalla Segreteria di Stato per le Finanze nel rafforzamento della reputazione della Repubblica, nella gestione dei conti pubblici e nel consolidamento dei rapporti con gli organismi internazionali. Un riconoscimento che contribuisce a rafforzare la fiducia verso San Marino e a creare condizioni favorevoli per lo sviluppo economico e gli investimenti.

Come giovani impegnati in politica, riteniamo tuttavia che questi risultati, pur fondamentali, debbano rappresentare un punto di partenza e non un punto di arrivo. La buona salute degli indicatori macroeconomici deve tradursi sempre più in benefici concreti per le famiglie, i lavoratori e soprattutto per le nuove generazioni.

Accanto alla soddisfazione per questo risultato, riteniamo importante proseguire una riflessione sul percorso economico e finanziario che il Paese sta costruendo. Il miglioramento del rating arriva infatti in una fase caratterizzata da importanti scelte di politica economica e finanziaria, che hanno visto anche il ricorso a nuove forme di finanziamento e l'accesso ai mercati internazionali.

In questo contesto, sarà fondamentale continuare a garantire la massima chiarezza sugli obiettivi perseguiti e sulle priorità di investimento, affinché le risorse disponibili possano contribuire in modo sempre più efficace alla crescita del Paese. La sfida sarà quella di trasformare la maggiore capacità finanziaria e la rinnovata credibilità internazionale in interventi strategici capaci di sostenere lo sviluppo economico, rafforzare la competitività del sistema sammarinese e creare nuove opportunità per cittadini e imprese.

Molti giovani sammarinesi continuano infatti a confrontarsi con difficoltà crescenti: il costo degli affitti e dell’abitazione è in costante aumento, il rincaro generale del costo della vita incide sul potere d’acquisto delle famiglie, mentre gli stipendi faticano a tenere il passo con le nuove esigenze economiche e sociali. Una situazione che rende sempre più complesso progettare il proprio futuro, costruire un percorso di autonomia, formare una famiglia e contribuire a invertire il preoccupante calo delle nascite che interessa anche il nostro Paese.

Per questo crediamo che la politica debba saper coniugare il rigore e la credibilità finanziaria con una rinnovata attenzione all’economia reale e alla qualità della vita dei cittadini. Le sfide che attendono San Marino richiedono una visione capace di trasformare la crescita economica in opportunità diffuse, attraverso politiche abitative efficaci, sostegno al reddito, valorizzazione del lavoro e misure concrete a favore dei giovani e delle famiglie.

Allo stesso tempo, è necessario che il Paese definisca una strategia chiara sugli investimenti pubblici e sullo sviluppo di lungo periodo. Le nuove generazioni hanno bisogno di sapere quale modello economico San Marino intenda costruire nei prossimi dieci o vent’anni e quali strumenti verranno messi in campo per garantire sostenibilità finanziaria, competitività e coesione sociale.

L’innalzamento del rating è una buona notizia per tutta la Repubblica e rappresenta un motivo di orgoglio. Ora abbiamo il compito di fare in modo che questa fiducia riconosciuta a livello internazionale si traduca in maggiore fiducia nel futuro da parte dei cittadini sammarinesi. Solo così il risultato ottenuto oggi potrà trasformarsi in un beneficio concreto e duraturo per il Paese di domani.



Comunicato stampa

GDC









