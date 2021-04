L'Authority Pari Opportunità a fianco dei Servizi e delle Forze dell’Ordine nella lotta contro la violenza di genere

Alla luce del recente grave fatto di cronaca, l’Authority Pari Opportunità ritiene doveroso sottolineare la sua presenza a fianco dei Servizi e delle Forze dell’Ordine, nonché la completa fiducia nel nostro sistema giudiziario da sempre attento e scrupoloso e da sempre presente nella lotta contro la violenza di genere. L’Autority vuole richiamare il sostegno della comunità sensibile e attenta a questo tipo di fenomeni, invitandola a stringersi attorno alle vittime, astenendosi da giudizi e da commenti sommari, che possano nuocere in qualsivoglia maniera alle vittime. In un Paese piccolo come il nostro, la voce seppur di poche persone ha una risonanza sociale potente, tale da creare pesanti danni psicologici, al pari di una sentenza. È quindi indispensabile, almeno fino all’accertamento dei fatti, affidarsi allo scrupoloso lavoro delle Autorità preposte. Auspichiamo quindi che, davanti a questi gravi eventi, la cittadinanza dimostri la sua solidarietà alle vittime, astenendosi da qual si voglia illazione sull’accadimento.

Comunicato stampa

Authority per le Pari Opportunità



