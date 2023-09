L’Authority Pari Opportunità su evento 9 settembre

L’Authority Pari Opportunità ringrazia sentitamente il Soroptimist Club San Marino e la Federazione Golf San Marino per l’evento benefico organizzato nella giornata di sabato 9 Settembre sotto il patrocinio della Segreteria di Stato per la Sanità, la Sicurezza Sociale e le Pari Opportunità. Questa iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di raccolta fondi che verranno devoluti per l'ultimazione del “Centro per le Emergenze”. Si tratta di un presidio fortemente voluto dal Tavolo Tecnico coordinato dall’Authority Pari Opportunità, un importante contributo della Rete antiviolenza, in particolare modo dei Servizi Sociali dell’ISS che ne saranno responsabili. Grazie al Centro per le Emergenze, le donne vittime di violenza potranno essere accolte e messe in protezione per un periodo di minimo 24 fino a 72 ore. Questo faciliterà l’uscita da contesti di violenza domestica, l’eventuale invio a case protette convenzionate e fuori territorio e la più veloce presa in carico di donne e minori da parte dei Servizi Sociali del territorio, permettendo di garantirne l’immediata messa in protezione di concerto con le Forze dell’Ordine ed il Tribunale Civile e Penale della nostra Repubblica. Il progetto Centro per le Emergenze , trova così un importante supporto nel Soroptimist Club di San Marino, già promotore del progetto “una stanza per te”, a conferma di una fattiva collaborazione tra Authority Pari Opportunità e l’associazionismo sammarinese, grande risorsa del nostro Paese.

cs Authority Pari Opportunità