Considerata la portata di indignazione suscitata dei recenti fatti di cronaca l’Authority per le Pari Opportunità ritiene sia opportuno intervenire cercando di fare chiarezza su come si svolgono le cose in Repubblica.

Le vittime di violenza di genere e domestica della Repubblica di San Marino possono vantare sulla protezione e sulla tutela garantite da una legge estremamente moderna ed efficiente che ha permesso di realizzare una rete di protezione e supporto per le vittime.

La rete è formata da una molteplicità di organismi che si occupano della segnalazione, della tutela, della presa in carico di ogni vittima sul piano psicologico, sul piano legale sul piano economico.

Dai centri sociosanitari, dal pronto soccorso, dalla Scuola, dal libero professionista, dalle Forze dell’Ordine parte la segnalazione che giunge al Tribunale, il magistrato avvia le indagini e può emettere su richiesta della vittima ordini di protezione. L’Authority per le Pari Opportunità si costituisce parte civile in ogni procedimento penale che abbia ad oggetto reati di violenza, violenza di genere o domestica.

Nel caso ci fosse un mal funzionamento di uno degli organismi coinvolti nella tutela e protezione delle vittime, l’istituzione alla quale ci si può rivolgere è l’Authority Pari Opportunità alla quale la legge attribuisce, tra le altre, la funzione di sostegno della vittima e di vigilanza sul funzionamento ed applicazione della normativa.

L’Authority Pari Opportunità ritiene sia utile ricordare che le vittime di violenza non debbano esitare a contattare il numero 0549994800, inoltre invita la cittadinanza a scaricare sullo smartphone l’app. TECUM.









Comunicato stampa

Authority per le Pari Opportunità