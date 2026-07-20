L’Authority Sanitaria ricorda il dottor Sebastiano Bastianelli

L’Authority Sanitaria esprime profondo cordoglio per la scomparsa del dottor Sebastiano Bastianelli, psichiatra e psicoterapeuta che ha dedicato gran parte della propria vita professionale alla sanità pubblica sammarinese. Per circa trent’anni ha operato nel settore della Salute Mentale, assumendone la direzione per oltre un decennio e ricoprendo anche incarichi di responsabilità dipartimentale. Nel suo lavoro ha sempre valorizzato una visione della cura fondata sull’ascolto, sulle relazioni e sul legame con la comunità. Anche dopo il pensionamento ha continuato a offrire il proprio contributo al servizio pubblico, partecipando come medico volontario al servizio Info Covid durante l’emergenza sanitaria del 2020 e collaborando successivamente con la Commissione per la Tutela della Salute Mentale. Importante anche il suo impegno accademico e formativo. È stato Direttore del Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, membro del Senato Accademico e docente presso l’Ateneo sammarinese e l’Università di Bologna. Professionista competente e rigoroso, era apprezzato anche per la sua gentilezza, la disponibilità e l’ironia garbata. L’Authority Sanitaria si stringe ai familiari, agli amici, ai colleghi e a quanti lo hanno conosciuto, ricordandone il prezioso contributo alla sanità e alla vita civile della Repubblica di San Marino.

C.s. - Authority Sanitaria della Repubblica di San Marino







