L'autorità Garante audisce il Segretario di Stato Lonfernini

Il Segretario di Stato al Lavoro con delega all'Informazione Teodoro Lonfernini è stato audito dal Consiglio dell'Autorità Garante per l'Informazione. Nel corso dell'incontro, il Segretario Lonfernini ha reso al Consiglio chiarimenti sullo stato dell'esame della nuova legge in materia di Informazione ed Editoria, manifestando apprezzamento e gratitudine per le osservazioni fatte pervenire alla Segreteria di Stato dall'Autorità Garante. Con quella del Segretario Lonfernini si conclude il primo ciclo di audizioni dei soggetti di riferimento per l'Editoria e l'Informazione sammarinese promosso dall'Autorità. Questa "operazione di ascolto", che è stata accolta com entusiasmo e gratitudine dagli interessati, proseguirà con nuove audizioni nel 2023.

