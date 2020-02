L’Autorità Garante ha celebrato la Giornata della Protezione dei Dati con un Convegno dal Titolo “Impatto delle tecnologie emergenti sui dati personali”

L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali di San Marino ha celebrato la 14a Giornata della protezione dei dati personali con un Convegno dal titolo “Impatto delle tecnologie emergenti sui dati personali”, che si è tenuto lo scorso venerdì 31 gennaio presso la Sala Montelupo in Domagnano (RSM) con larghissima ed entusiasta partecipazione di pubblico, che ha visto nell’evento un’occasione di approfondimento e confronto per accrescere la consapevolezza in materia. Dopo l’apertura dei lavori da parte del Segretario agli Affari Interni, i componenti del Collegio hanno presentato i loro interventi. In particolare, l’Avv. Nicola Fabiano – Presidente, ha presentato una relazione sulla costituzione e le attività condotte dall’Autorità, nonché sulle sfide che l’attendono, insieme offrendo una visione dei compiti e approcci attuabili; il Dott. Umberto Rapetto – Vicepresidente ha illustrato alcune problematiche contingenti e l’Avv. Patrizia Gigante – Membro ha sottolineato le opportunità economiche connesse al rapporto tra nuove tecnologie e dati personali. Sono successivamente intervenuti, in qualità di relatori: Filippo Bianchini, avvocato cassazionista esperto in protezione dati, il quale ha illustrato i diritti dell’interessato alla luce delle sfide portate dalle nuove tecnologie; Guido Scorza, avvocato, giornalista e docente universitario, che ha fornito una mappatura delle maggiori criticità che il diritto alla privacy incrocia nel confronto con le tecnologie emergenti; Francesco Casadei, esperto di networking e sicurezza ICT, il quale ha ricostruito l’evoluzione degli approcci sia a livello tecnologico che a livello normativo per adeguarsi ai cambiamenti tecnologici. L’incontro ha avuto come moderatrice d’eccezione l’Avv. Anna Pouliou, uno dei 27 membri del GDPR Multi – stakeholder Expert Group e consulente della Commissione Europea per l’implementazione del GDPR, nonché coordinatrice del gruppo internazionale del comitato scientifico ASSO DPO. In occasione dei saluti finali, il Presidente ha annunciato che è online e consultabile il sito dell’Autorità, quale ulteriore strumento di avvicinamento e conoscenza tanto per i cittadini quanto per gli operatori: https://garanteprivacy.sm Il sito sarà progressivamente arricchito di contributi, fra i quali le relazioni presentate in occasione della Giornata. L’evento proposto dall’Autorità Sammarinese è stato, inoltre, inserito dal Consiglio d’Europa nel proprio sito istituzionale tra gli eventi organizzati dalle Autorità nazionali per celebrare la Giornata della protezione dei dati personali: https://rm.coe.int/dpd-compilation-2020/168099ef27



