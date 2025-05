L'Autorità Marittima di San Marino aggiorna le Policy letter relative alla politica sul lavoro marittimo, per allinearsi agli emendamenti della MLC, 2006

La Repubblica di San Marino ha aggiornato le proprie policy letter sul lavoro marittimo, incorporando gli ultimi emendamenti alla Convenzione sul lavoro marittimo (MLC), 2006. Questa iniziativa rafforza l'impegno di San Marino nel rispetto degli standard internazionali a tutela del benessere e dei diritti dei marittimi.

La nuova politica riflette gli emendamenti adottati dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), che affrontano questioni fondamentali come il rimpatrio dei marittimi, le tutele contrattuali, la sicurezza sul lavoro e l'accesso alle cure mediche. Queste revisioni mirano a migliorare la trasparenza nelle pratiche di reclutamento e a rafforzare le tutele per il personale marittimo.

L'Amministrazione di San Marino riconosce l'importanza di mantenere la conformità agli standard marittimi internazionali.



1) SMPL – 2022-MLC-004

Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza, prevenzione degli incidenti, assistenza medica, assistenza sociale e sicurezza sociale ai sensi della Convenzione sul lavoro marittimo del 2006

REV 02

Data: 11 maggio 2025



2) SMPL – 2022-MLC-009

Termini e condizioni per l'impiego dei marittimi ai sensi della Convenzione sul lavoro marittimo (MLC), 2006

REV 02

Data: 11 maggio 2025



3) SMPL – 2022-MLC-008

Standard di alloggio, strutture ricreative, cibo, acqua e ristorazione ai sensi della Convenzione sul lavoro marittimo (MLC), 2006

REV 01

Data: 11 maggio 2025



L'elenco completo delle lettere di politica di San Marino è disponibile a questo link

Comunicato stampa

San Marino Ship Register