L’Avv. Marinozzi entra nel Gruppo di Esperti dell’Associazione Europea degli Ufficiali di Stato Civile

La scorsa settimana si è concluso a Ostenda, in Belgio, il Congresso dell’European Association of Civil Status Officers (EVS), tenutosi dal 26 al 28 maggio e dedicato al confronto sulle principali sfide e prospettive dell’amministrazione dello stato civile. L’evento ha riunito rappresentanti istituzionali, esperti e professionisti del settore provenienti da numerosi Paesi europei. Tra i partecipanti al prestigioso appuntamento internazionale figurava quale relatore anche l’Avvocato Marialaura Marinozzi, che ha preso parte ai lavori congressuali incentrati sui temi dell’innovazione amministrativa, della cooperazione internazionale, della digitalizzazione dei servizi e dell’armonizzazione delle procedure di stato civile nell’ambito dell’Unione europea. Ha partecipato alla giornata di lavoro dedicata tra l’altro all’intervento dell’Avv. Marinozzi sullo Stato Civile sammarinese e le sue peculiarità anche l’Ambasciatore della Repubblica di San Marino in Belgio e nei Paesi Bassi, Capo missione presso l’Unione europea e l’OPCW, Dott. Eros Gasperoni. Nel corso del Congresso è stata formalizzata altresì la nomina dell’Avvocato Marinozzi quale componente del Gruppo di Esperti dell’EVS, riconoscimento che attesta le competenze professionali, l’esperienza maturata nel settore e il contributo fornito allo sviluppo delle attività dell’Associazione a livello europeo. L’ingresso nel Gruppo di Esperti rappresenta un’importante opportunità per contribuire al rafforzamento della collaborazione tra gli uffici di stato civile europei e per favorire la condivisione di buone pratiche e soluzioni innovative a beneficio delle amministrazioni e dei cittadini. La nomina consentirà di partecipare alle attività di approfondimento e di elaborazione tecnica promosse dall’EVS, contribuendo alla definizione di proposte e indirizzi in materia di stato civile, registrazione degli eventi vitali e cooperazione transfrontaliera. La partecipazione al Congresso di Ostenda e il nuovo incarico confermano l’impegno dell’intero Ufficio di Stato Civile, Anagrafe, Elettorale ed Ufficio Passaporti della Repubblica di San Marino nel promuovere il dialogo internazionale, la crescita professionale e l’adozione di modelli amministrativi sempre più efficaci, innovativi e orientati alle esigenze dei cittadini.



C.S. Ufficio Stato Civile









