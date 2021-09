Il Segretario Lonfernini: “Un grande traguardo per un asset strategico del Paese, ora guardiamo al futuro dell’AASS per garantire e migliorare i servizi quotidiani ai nostri cittadini”

L’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici compie 40 anni e li celebra con la pubblicazione di un libro firmato dallo storico sammarinese Verter Casali che ripercorre la storia dei servizi pubblici nella Repubblica di San Marino dal 1981. L’A.A.S.S. è una multi-utility che si occupa, nel territorio sammarinese, delle forniture di energia elettrica, acqua, gas, igiene urbana, trasporto pubblico e telecomunicazione ed è divenuta, nei suoi 40 anni di attività, motore del Paese del quale, grazie ai servizi erogati a costo e qualità adeguate alle necessità di cittadini ed imprese, rappresenta solida base per lo sviluppo economico. La celebrazione del quarantenario e la presentazione del libro si sono tenute oggi con un incontro e una conferenza stampa presso la Segreteria di Stato per i Lavoro che detiene la delega per i rapporti con l’A.A.S.S. e con un’udienza dai Capitani Reggenti. Presenti il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini, il Presidente di A.A.S.S. Francesco Raffaeli e il Direttore di A.A.S.S. Roaul Chiaruzzi oltre all’autore del libro Verter Casali. Nel libro scritto dal prof. Casali per ripercorrere la storia dei servizi pubblici a San Marino, emerge come l’A.A.S.S. sia, dalla sua nascita, a fianco della quotidianità di aziende e cittadini per la risoluzione di problematiche semplici quanto complesse. La narrativa rigorosa dell’opera, efficacemente supportata da fotografie suggestive si conclude con una raccolta documentale, storica e contemporanea di grande interesse. L’occasione si è rivelata di grande importanza per celebrare il passato volgendo contemporaneamente lo sguardo verso il futuro, un futuro fatto di riduzione delle emissioni climalteranti, di sviluppo di energie rinnovabili, di uso sostenibile delle risorse idriche, di adeguamento dei mezzi di trasporto, di innovazione tecnologica soprattutto nel campo delle telecomunicazioni e, in maniera più ampia, di una sfida volta alla riduzione del consumo di risorse. Teodoro Lonfernini (Segretario di Stato per i rapporti con l’A.A.S.S.) “L’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi rappresenta si occupa di fornire ai cittadini tutti quei servizi utili a vivere serenamente la quotidianità. E’ un asset strategico per lo Stato e per le aziende che oggi celebriamo nel suo quarantennale. Un grande passato ci impone di costruire un futuro allo stesso modo prestigioso affrontando con serietà le sfide che ci vengono imposte dall’innovazione, dal rispetto dell’ambiente, dalla sostenibilità e dalla gestione delle risorse”.

C.s Segreteria di Stato per il Lavoro