L’azienda Bea sponsor del padiglione San Marino all'Expò.

Trascorsi pochi giorni dall’apertura ufficiale al pubblico di Expo Dubai 2020, e con l’inizio della prima settimana tematica dedicata al clima e alla biodiversitá, il Commissariato per l’Expo annuncia la partnership del Padiglione San Marino con l’azienda B.E.A. s.r.l (Biotecnologie per l’Ecologia e l’Agricoltura). Presenti alla firma dell’accordo di sponsorizzazione, il Commissario Generale per l’Expo Mauro Maiani e il Professore Luigi De Ales esperto ricercatore in campo agricolo e ambientale dal 1972, che ha effettuato numerosi studi sul risanamento ambientale di suoli inospitali, sulla depurazione di acque e trattamento dei rifiuti urbani arrivando a fondare la BEA nel 1996. La società, con sede a San Marino nella zona industriale di Galazzano, nutre molteplici esperienze in biotecnologie applicate all’agricoltura ed all’ambiente, si occupa principalmente della produzione di concimi a base di microrganismi ed enzimi destinati all’ agricoltura convenzionale, biologica e biodinamica in sinergia con la natura. Ad oggi l’azienda è riuscita a risolvere diverse problematiche nel campo agricolo agendo sul potenziamento del sistema di difesa delle piante. Grazie all’uso di questi formulati, si sono ottenuti risparmi di acqua di irrigazione di almeno il 50%. In zootecnia, con preparati biologici dedicati, si sono migliorate le condizioni di allevamento degli animali migliorandone la produttivitá. Anche in itticoltura ha ottenuto buoni risultati, aumentando la densità e la resa del pesce allevato e riducendo drasticamente la mortalità nonché l’uso di antibiotici. Nel corso degli anni la BEA ha continuato ad investire in ricerca e sviluppo, riuscendo ad ampliare le proprie conoscenze nel campo ambientale e realizzando prodotti biologici a base di enzimi, batteri, funghi e lieviti in grado di immagazzinare l’anidride carbonica presente nell’atmosfera, disinquinare le acque ed uno in particolare, dedicato ad aree contaminate da prodotti chimici, idrocarburi e altre sostanze nocive all’ambiente. L’amministratore Luigi De Ales commenta l’accordo: “La nostra partecipazione ad Expo 2020 Dubai vuole essere un segnale di presenza importante in un contesto internazionale in cui sostenibilità e biodiversità rappresentano temi cruciali da discutere per il futuro e ci auguriamo di poter far conoscere la nostra realtà a un bacino sempre maggiore di visitatori e stakeholder”. Mauro Maiani, Commissario Generale ha contenuto: “Sono lieto che una azienda come la BEA pioniere e leader nel settore della produzione di prodotti innovativi per l'agricoltura biologica e per la salvaguardia dell’ambiente abbia deciso di aderire al progetto San Marino expo 2020 Dubai. I risultati ottenuti nelle biotecnologie applicate all’agricoltura ed alla depurazione delle acque per la bonifica delle aree inquinate dal petrolio la portano ad essere una delle aziende di riferimento nel settore della riqualificazione ambientale”.

Cs San Marino Expo Dubai

