L’azienda giapponese Oggi Frutta di Yuko Furugen tra gli sponsor del Padiglione San Marino

Già ponte di collegamento tra il Giappone e la Repubblica di San Marino, la Oggi Frutta, guidata dalla brillante imprenditrice Yuko Furugen, non poteva non figurare tra le aziende sponsor del Padiglione di San Marino all’Expo di Osaka. La firma del contratto con l’azienda nipponica è avvenuta a Tokyo ai primi di gennaio in occasione della missione in Giappone del Commissario Generale Filippo Francini. Con il suo generoso contributo economico, Oggi Frutta si è così aggiunta ai Gold Sponsors. Da anni importatrice dei vini di San Marino in terra nipponica, l’amore di Yuko Furugen per San Marino è nato più di dieci anni fa. Visionaria imprenditrice, insignita nel 2019 dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine Equestre di Sant'Agata, alla Furugen si deve anche il prezioso supporto nel creare il contatto con la rockstar Toshihiko Takamizawa, recentemente nominato Ambasciatore del Padiglione.